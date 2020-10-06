Instagram 10. yaşını kutluyor! İşte yeni özellikler…

Dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan sosyal medya devi Instagram 10. yılına özel olarak bir dizi yenilik yayınladı. 2012 yılında Facebook bünyesine katılan Instagram, 2016 yılından günümüzde kadar aynı simgeyi kullanıyordu. Bugün ise 10. yıla özel olarak simge değiştirme imkanı sundu. Dikkat çeken bir diğer özellik ise son üç yıl içerisinde paylaşılan herhangi bir hikayenin harita ve takvim olarak görüntülenmesini sağlıyor.

Yeni özelliklerin yer aldığı 10. yıl güncellemesi yayınlandı. Ancak güncellemenin bazı kullanıcılara henüz gelmediği görüldü. Dünya genelinde kademeli olarak kullanıcılara ulaşan güncellemenin kısa süre içerisinde tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

INSTAGRAM 10’UNCU YILINA ÖZEL SİMGELERİ

Instagram yayınladığı güncellemeyle birlikte, 10. yıla özel olarak simge değiştirme seçeneğini kullanıcılara sundu. Yeni simgeleri değiştirmek isteyen kullanıcılar ayarlar kısmına girerek, ekranı aşağı sürüklediğinde Icon’lara ulaşabiliyor ve dilediğini seçebiliyor.

HİKAYELER HARİTASI

Instagram’ın yayınladığı bir diğer özellik ise hikayeler haritası oldu. Kullanıcılar son üç yıl içerisinde paylaştığı hikayeleri haritadan ve takvimden görüntüleyerek yakın geçmişe göz atabilecek.

INSTAGRAM’DAN OTOMATİK YORUM GİZLEME ÖZELLİĞİ

Yorumlarda Zorbalığı Önlemenin Ek Yolları

Instagram’dan yapılan açıklamada, “Son birkaç gün içinde, bildirilenlere benzer yorumları otomatik olarak gizleyen yeni bir özelliği test etmeye başladık. Araştırmalardan, insanların olumsuz yorumlara maruz kalmak istemedikleri halde, gizlenen yorum türleri konusunda daha fazla şeffaflık istediklerini biliyoruz. Yorumları görmek için “Gizli Yorumları Görüntüle” ye dokunabilirsiniz. Topluluk Kurallarımızı ihlal eden yorumlar otomatik olarak kaldırılmaya devam edecek.” denildi…