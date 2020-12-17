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Instagram kota dostu “Lite” uygulamasını test ediyor

Dünyada milyonlarca insanın kullandığı Instagram, yeni özelliklerini test etmeye devam ediyor. Instagram, "kota dostu" olarak adlandırılan, 2 MB'den daha düşük boyuta sahip Lite uygulamasını Hindistan'da test ediyor.

Güncellenme: 09:44, 17/12/2020
Haberler Bilim - Teknoloji
Instagram kota dostu “Lite” uygulamasını test ediyor

Sosyal paylaşım sitesi Instagram, en popüler ağlar arasındaki yerini korumaya devam ederken, yeni özelliklerini de kullanıcıların beğenisine sunuyor. Geçmişte Facebook, Messenger ve Twitter’ın da uyguladığı, yer kaplama sorunun ortandan kaldıran Lite özelliği Instagram için de geliyor.

GİRİŞ SEVİYESİNDEKİ TELEFONLARA HİTAP EDECEK

Giriş seviyesine hitap eden telefonları kullanan kişiler için yer kaplama sorunu ortadan kaldıracak Instagam Lite boyutu 2 MB'tan daha düşük olacak, böylece daha az kaplayacak ve daha az veri kullanımı gerçekleştirecek.

HİKAYERLER VAR, REELS YOK

Instagram'ın normal sürümünde yer alan Reels, Alışveriş ve IGTV gibi özellikler Lite versiyonunda bulunmayacak.

Kullanıcılar Lite versiyonu üzerinden Instagram'ın hikayeler özelliği de dahil olmak üzere diğer özellikleri kullanabilecek.

Lite uygulaması şimdilik yalnızca Hindistan’da geçerli diğer ülkeler için kullanıma ne zaman açılacağı hakkında bilgi paylaşımı yapılmadı ancak yakın zamanda duyurulması bekleniyor.

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