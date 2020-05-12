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Instagram Küçük Destek nedir? Instagram’da Küçük Destek storysi nasıl yapılır?

Instagram'dan corona virüsü sebebiyle zarar gören küçük işletmelere destek hamlesi geldi. Instagram Küçük Destek özeliği corona virüsüyle mücadele sırasında zarar gören işletmeler için sipariş, bağış ve hediye kartları paylaşımını içeriyor ve işletmelere ufak da olsa destek sağlamayı amaçlıyor.

08:41 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Instagram Küçük Destek nedir? Instagram’da Küçük Destek storysi nasıl yapılır?

Instagram’ın hikayeler kısmına eklenen “Küçük Destek” bölümü corona virüsü salgını sebebiyle zarar gören işletmelere destek olmayı hedefliyor. Instagram COO'su Justin Osofsky konu hakkında “Küçük işletmeler yerel toplulukların belkemiği ve restoranlar mahallelerin ruhu. İnsanları bir araya getiriyor ve topluluk oluşturuyorlar. Onların açık kalmalarına ve müşterilerle iletişim halinde olmalarına yardımcı olmak için üstümüze düşeni yapmak istiyoruz.” açıklamasını yaptı.

INSTAGRAM KÜÇÜK DESTEK NASIL KULLANILIR?

Instagram’da Küçük Destek çıkartması ile istediğiniz küçük işletmenin Instagram adresini etiketleyebilirsiniz. Etiketli paylaşımları en ön sırada gösteren Instragram, zarar gören işletmeleri destekleyen paylaşımların daha çok kişi tarafından görülmesini hedefliyor.

Corona Instagram nasıl yapılır
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