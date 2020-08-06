Instagram Reels nedir? Instagram Reels nasıl kullanılır?

Instagram'ın yeni duyurduğu Reels ile kullanıcılar 15 saniyelik, çeşitli efektler ve sesler ile video çekebilecek, paylaşım yapabilecek. Instagram Reels'in son günlerinden çok konuşulan TikTok uygulamasını rakip olması bekleniyor. İşte Instagram Reels ile ilgili bilgiler…

INSTAGRAM REELS NASIL KULLANILIR?

Kullanıcılar, Reels’i kullanarak çektikleri videolarda artırılmış gerçeklik efektleri kullanabiliyorlar. Ayrıca zamanlayıcı ve geri sayım yeteneğine de sahip olan Reels, kullanıcılara daha rahat bir içerik oluşturma deneyimi sunuyor. Tüm bu özelliklere ek olarak bir kullanıcı, Reels aracılığıyla oluşturduğu içeriğin video hızını, belirli noktalarda diledikleri gibi değiştirebiliyorlar.

Instagram’ın Reels özelliği ile çekilmiş 15 saniyelik videolar, gönderi ya da hikaye olarak paylaşılabilecek. Ayrıca kullanıcılar, Keşfet menüsü altından Reels videolarına da kolaylıkla erişebilecekler. Bu sayede kullanıcılar, Reels videolarıyla daha hızlı bir şekilde tanışma imkanı yakalamış olacaklar.