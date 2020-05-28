Instagram videolarına reklam geliyor

Instagram, video konusunda Youtube'a rakip olma yolunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki haftadan itibaren IGTV'de belli sürenin üzerindeki videolara reklam alınmaya başlanacak. Bloomberg'de yer alan habere göre sosyal medya devi, corona virüsü krizi sırasında, Instagram üzerinden para kazanan kullanıcılarının kazançlarını yükseltmek için bu adımı attı. Aynı Youtube gibi, reklamlardan elde edilecek gelirin yüzde 55'i kullanıcılar ile paylaşılacak.

İLK ETAPTA ROZET GELİRİ KULLANICININ OLACAK

Instagram'ın gelir elde etme konusunda atacağı tek adım bu değil. Canlı yayınlarda fiyatları 99 cent ile 4.99 dolar arasında değişen dijital rozetler satılacak. Bu rozetlerden alan kişiler ‘destekçi' olarak gözükecek ve yaptıkları yorumlar ön plana çıkarılacak. Test sırasındaki ilk birkaç ay rozet gelirleri tamamen canlı yayını yapan kişiye bırakılacak. Bu yılın sonu ya da 2021'de Instagram buradan pay almaya başlayacak.

SALGIN, SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNİ ETKİLEDİ

Normalde sosyal medya fenomenleri, markalarla yaptıkları bireysel anlaşmalarla para kazanıyordu. Instagram, tamamen bunun dışında kalıyordu. Ancak salgın sonrası birçok kullanıcının bu anlamda işi durdu. Örneğin, seyahat ederek yaptıkları paylaşımlarla para kazanan kişiler salgında içerik üretemedi. Instagram COO'su Justin Osofsky, “İçerik üreticilerinin, daha az kazanarak, hayranları için bir şeyler yaptığı belirsiz bir dönemden geçiyoruz. Özellikle rozetlerin, kullanım yelpazesini genişletmek için iyi bir araç olacağını umuyoruz. Ancak şu an sadece test aşamasında ve planlar değişebilir” dedi.

CANLI YAYIN İZLENME ORANI YÜZDE 70 ARTTI

Yapılacak bu yenilikler tabii ki sadece sosyal medya fenomenlerine para kazandırmayacak. Instagram ve onun sahibi olan Facebook da gelirlerini artıracak. Karantina döneminde evlerine kapanan insanların Instagram'da canlı yayın izleme oranı mart ayında, şubata oranla yüzde 70 arttı. Buna rağmen yayını yapan ya da videolar çeken kullanıcılar, Youtube'takinin aksine Instagram üzerinden doğrudan gelir elde edemiyordu.

15 SANİYELİK ÖZET, IGTV'YE YÖNLENDİRECEK

Yeni düzenlemede kullanıcılar Instagram'da 15 saniyelik özet videolara tıkladığında reklam başlayacak ve ardından IGTV'deki ana videoya yönlendirilecek. Video reklamlar sayesinde Instagram'ın Facebook'daki gelir payının artması bekleniyor. Normalde Facebook'un elde ettiği toplam gelirin 20 milyar doları yani yüzde 25'i Instagram'dan sağlanıyor.