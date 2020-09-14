Instagram yeni özelliği için para isteyebilir!

Instagram’ın gönderilere link ekleme sistemi için bir patent aldığı ortaya çıktı. Instagram’da sık sık karşılaşılan “Link bio’da” cümlesi, ödeme yapan kullanıcılar için geride kalabilir.

LİNK EKLEMEK İÇİN 2 DOLAR

Şu anki sistemde Instagram, kullanıcıların kendi paylaşımlarına link eklemesine izin veriyor ancak diğer kullanıcılar bu linklere tıklayamıyor. Yeni özellikle beraber linkinin tıklanmasını isteyen kullanıcılar 2 dolar ödemek zorunda olacak. Instagram’ın sahibi olan Mark Zuckerberg ilgili patent hakkında henüz herhangi bir açıklama yapmadı.