Instagram’a alışveriş özelliği geliyor! Instagram alışveriş yapma özelliği nasıl kullanılır?

Dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan Instagram yeni özellikleri kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Instagram üzerinden alışveriş yapmak artık daha basit ve hızlı bir hale gelecek. Hem büyük hem de küçük işletmeler eklenecek Instagram Alışveriş (Shop) butonuyla hesaplarını alışveriş yapılabilir bir mağazaya dönüştürebilecek.

Instagram’da kişilerin doğrudan işletme profili üzerinden alışveriş yapmalarını sağlayan bu özellik ile daha güvenilir ve hızlı bir satın alma sisteminin oluşturulması hedefleniyor.

INSTAGRAM ALIŞVERİŞ NEDİR?

Instagram Alışveriş, Instagram’da kullanıcıların uygulamada nerede olurlarsa olsunlar alışveriş yapmalarını sağlayan bir dizi özelliktir.

INSTAGRAM ALIŞVERİŞ NASIL KULLANILIR?

Instagram Alışveriş sekmesi, tamamen kullanıma açıldığında insanların bu sekme üzerinden takip ettiği ya da beğendiği markaların ürünlerini satın alma butonuna üzerinden kolayca almasını sağlayacak. Instagram Alışveriş üzerindeki ürünlerin tamamı Alışveriş sekmesi üzerinden satın alınamayacak. İsteyen markalar satın alma işlemleri için internet sayfalarına yönlendirme yapabilecek.

ALIŞVERİŞ ETİKETLERİ

Alışveriş etiketleri, şirketlerin hikayeler ve yayın içi kataloglarındaki ürünleri ön olana çıkarmasına olanak tanıyacak ve böylece insanlar ürünler hakkında daha fazla bilgi edinebilecek.

HEDİYE KARTI SATIN ALMA VE YEMEK SİPARİŞİ ETİKETLERİ

Instagram hikayelerine yemek siparişi ve hediye kartı satın alma etiketleri eklendi. Bu etiketler ile kullanıcılar beğendikleri küçük işletmeleri destekleyebilecek.

İÇERKİK OLUŞTURUCULARDAN ALIŞVERİŞ

İnsanların ürünleri sevdikleri içerik oluşturuculardan ve Instagram’dan çıkmadan alması mümkün olacak. Özellik test aşamasında olduğundan şu anda sadece birkaç ünlü markada geçerli.