Instagram’da gönderilen mesaj nasıl silinir?

Instagram fotoğraf ve video paylaşımı ile beraber kullanıcılarına anlık sohbet etme olanağı da tanıyor. Direkt mesajlaşma kutusunda anlık sohbetin yanı sıra fotoğraf ve video da paylaşılabiliyor. Ayrıca gönderilen bu etkileşimler istenirse geri de alınabilir.

INSTAGRAM'DA KARŞI TARAFTAN MESAJ SİLME NASIL YAPILIR?

Instagram özelliklerine Direct kutusunda karşı taraftan mesaj silmeyi de ekledi. Bu aslında gönderiğiniz içeriği iptal etme özelliği. Peki Instagram'da karşı taraftan nasıl mesaj silinir?

– Intagram sohbet alanını açtıktan sonra silme işlemi yapacağınız konuşmayı açın

– Silmek istediğiniz mesajın üzerine dokunun ve ‘Görnderiyi İptal Et' deyin. Böylece karşı taraftan da yazdığınız mesajı silebilirsiniz.

– Ancak kişinin mesajınızı görmesini istemiyorsanız elinizi çabuk tutmalısınız.

INSTAGRAM'DA MESAJ SİLME NASIL YAPILIR?

Instagram'da konuşmanızı silmek için sohbet ettiğiniz kişinin adının üzerine gelip (Direkt sayfasında) sola kaydırarak “Sil” seçeneğini bulabilirsiniz. Mesajları seçerek toplu silme işlemi Instagram'da yapılmaz. Ya tüm sohbet kutusunu silmelisiniz ya da tek tek mesajlara dokunarak “Gönderimi İptal Et” seçeneğini kullanmalısınız.