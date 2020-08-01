Instagram’da hesap nasıl dondurulur? İşte hesap dondurma ekranı ve tarifi…

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya araçlarından biri olan Instagram, ülkemizde de en popüler uygulamaların başında geliyor. Instagram, kullanıcılarına hesabını dondurma seçeneği tanıyor. Sosyal medyaya ara vermek istiyorsanız, hesabınızı dondurduğunuz takdirde fotoğraflarınızı ve yorumlarınızı kaybetmezsiniz. 24 saat sonra tekrardan hesabınızı aktif hale getirebilirsiniz. İşte Instagram hesap dondurma linki…

INSTAGRAM DONDURMA NASIL YAPILIR?

Masaüstünde Instagram hesabınıza giriş yaparak, profil düzenle kısmından “Hesabımı geçici olarak kapat” sayfasına gelin. Hesabınızı neden kapattığınızı belirtip, şifrenizi girmeniz gerekiyor. Son olarak da en altta Hesabımı geçici olarak kapat seçeneğine tıklayın. Sayfayı bulamıyorsanız, aşağıdaki linkten direkt ilgili sayfaya gidebilirsiniz

Hesabınızı kapattıktan sonra dönüş yapmak için Kullanıcı adı ve Şifrenize ihtiyacınız olacak. Bunları bir yere not edin. Eğer pişman olup hemen dönüş yapmak isterseniz, Instagram buna izin vermeyecek. Hesabınıza ulaşmak için birkaç saat beklemeniz gerekli.

INSTAGRAM DONDURMA DİREKT SAYFA LİNKİ



INSTAGRAM GERİ AÇMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Instagram hesabınızı dondurduktan sonra 24 saat sonra yeniden aktif hale getirebilirsiniz. Instagram dondurma işlemi tüm fotoğraf ve videolar ile beğenilerin saklı kalmasını sağlar. Ancak yeniden aktif ettiğiniz hesabınız hemen açılmaz. Bunun için birkaç saat beklemelisiniz. Hesabınızı ilk açtığınızda sayfanız boş görünür ve takipçileriniz ile takip ettiniz görünmez. Ancak gönderi sayınızı görebilirsiniz. Birkaç saat sonra dondurduğunuz hesabınız eski haline kayıpsız şekilde döner. Hesabınız aşağıdaki görünür.