İnternetin geleceğini değiştirecek yasada tartışma büyüyor

DÜZENLEYİCİ KURUM ÖNERİSİ

New York Üniversitesi İş ve İnsan Hakları Merkezi direktör yardımcısı Paul Barett ilerleyen dönemde sosyal medyayı denetleyen bir kurum oluşturulabileceğini söylüyor. Barett'ın kaleme aldığı 'Sosyal medyayı düzenlemek: 230'uncu madde kavgası ve ötesi' (Regulating Social Media: The Fight Over Section 230 — and Beyond) isimli çalışmada şu ifadeler yer alıyor: Yeni bir Dijital Düzenleme Ajansı kurulabilir. Büyük sosyal medya platformlarına büyük bir güvensizlik var. Bu güvensizliğe bir cevap olarak bağımsız bir dijital denetleme otoritesi kurulabilir. Bu otorite platformlardaki içeriklere direkt olarak karışmaz fakat revize edilmiş bir 230'uncu madde düzenlenmesinin uygulanıp uygulanmadığına bakabilir.