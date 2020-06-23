iOS 14 çıktı mı? iOS 14’le birlikte gelecek özellikler…

iOS 14 işletim sistemiyle beraber Widget özelliği iOS ekosistemine dahil oluyor. Hava durumu, haberler, harita, takvim ve dahası birçok Widget seçeneği ana ekranda konumlandırılabiliyor. Widget özelliği Android kullanıcılarının yıllardır bir özellik olarak biliniyor.

iOS 14’LE BİRLİKTE GELEN ÖZELLİKLER

-Widgetler

-App Library

-App Clips

-Siri arayüzünde değişiklikler

-Picture-in-Picture

-Apple maps geliştirmeleri

-Gelen aramaları bildirime dönüştürme

-Safari çeviri ve güvenlik güncellemeleri

-Spatial Audio

-Car keys