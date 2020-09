iOS 14 yayınlandı! İşte iOS 14’ün uyumlu olduğu iPhone modelleri!

Amerikalı teknoloji devi Apple, yeni işletim sistemi iOS 14 güncellemesini yayınladı. Yeni iOS 14 ile birlikte onlarca yeni özellik gelirken, uyumlu olan iPhone modelleri de açıklandı. İşte iOS 14 özellikleri ve uyumlu aygıtlar listesi…

iOS 14’ÜN UYUMLU OLDUĞU AYGITLAR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1. nesil)

iPhone SE (2. nesil)

iPod touch (7. nesil)

