iPhone 12 olduğu iddia edilen görüntüler sızdırıldı!

Akıllı telefon dünyasında en çok tercih edilen markaların başında gelen Apple’ın yeni modeli olan iPhone 12’nin tanıtılmasına günler kala hakkındaki söylentiler devam ediyor. Henüz tanıtılmadan dahi teknoloji severleri heyecanlandıran iPhone 12’nin görüntülerinin sızdırıldığı iddia edildi.

iPHONE 12 GÖRÜNTÜLERİ SIZDIRILDI

Shiftdelete internet sitesinin haberine göre; Twitter'da iPhone 12 olduğu iddia edilen görüntüler paylaşıldı. iPhone 12 olduğu düşünülen cihazın beş farklı renginin yer aldığı fotoğrafta ilk bakışta iPhone 5 serisine benzer sert kasa dikkat çekiyor.

Arkasında iki kamera ve bir flaş olduğu görülen telefonda, Apple'ın 16 Eylül'de tanıttığı yeni iPad'de yer alan Touch ID bulunan güç tuşunun boyutu, sızdırılan cihaz görüntülerindeki ile benzerlik taşıyor. Bu durum iPhone 12 güç tuşunun Touch ID özellikli olabileceği şeklinde düşündürdü.

Üç ya da dört farklı modelinin tanıtılacağı iPhone 12’ler arasında sızdırılan bu modelin “iPhone 12 Mini” olduğu düşünülüyor.

TANITIM 13 EKİM’DE OLACAK

Apple'ın iPhone 12 ailesini 13 Ekim Salı günü tanıtması ve 16 Ekim'de de ön siparişe açılması bekleniyor.