iPhone 12’ye merhaba deyin! Yine tartışma yarattı: İçinden şarj adaptörü çıkmıyor

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, her yıl merakla beklenen lansmanını dün gece gerçekleştirdi… Apple, iPhone’un 12. neslini tanıttı. Önceki yıllardaki kıvrımlı yapı haricinde iPhone 4 ve iPhone 5’teki köşeli tasarıma geri dönen iPhone 12, farklı boyutlarda satışa çıkacak. iPhone 12 ve iPhone 12 Mini versiyonlarının ilk olarak satın alınacağını da belirtelim. Bu iki modele ek olarak iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max versiyonları da en pahalı modeller olarak kasım ayında satın alınabilecek.

EN KÜÇÜK iPHONE’LARDAN BİRİ

6.1 inç boyutunda olan iPhone 12, 11 versiyonunun yerini aldı. 5.4 inç boyutunda olan iPhone 12 Mini ise tamamen yeni bir versiyon ve 2016 yılında iPhone SE’den bu yana piyasaya sürülen en küçük iPhone olarak lanse ediliyor. Bu versiyonun boyutu tek elle telefon kullanmak isteyenler için ise ideal.

Yeni iPhone modellerinin hepsi Super Retina XDR OLED ekrana sahip. Face ID için kullanılan çentik ise küçük bir çerçeve dışında uçta uca bir ekrana sahip. iPhone 12 ve diğer Pro modelleriyle ekran kalitesi arasında ise bir fark yok.

iPHONE 12 KIRILMALARA 4 KAT DAHA DAYANIKLI

5.4 inç boyutunda olan 12 mini, 2430×1080 çözünürlükte, 476 piksel, 6.1 inç boyutundaki iPhone 12 ise 2532×1170 çözünürlükte ve 460 piksel özelliğe sahip. Ekranlar, daha doğal bir görüntü deneyimi için 1200 nit maksimum parlaklık, canlı ve gerçeğe yakın renkler için Geniş Renk özelliklerini sunuyor. Haptic Touch ve ekranın renk sıcaklığı ortam aydınlatmasıyla desteklenmek içinse True Tone ve HDR ile sunuluyor.

Apple, iPhone 12 modelinin tasarımıyla bu tarz ürünlerinde daha yumuşak olan köşe çizgilerinden uzaklaştı. iPhone’nin ön tarafındaki standart kapak camı “Seramik Kalkan” denilen yeni bir kapakla koruyor. Apple bu özelliğin nano seramik kristallerle aşılanmış olduğunu ve düşmelerdeki kırılmalara 4 kat daha dayanıklı olduğunu belirtiyor.

Apple yeni iPhone modeli olan 12’nin arka kısmını da camdan yaptı. Cihazın iki yarısı mavi, yeşil, siyah, beyaz ve kırmızı olmak üzere 5 renkte alüminyum bir kasa ile sunuyor. 12 Pro modelleri gibi iPhone 12 modelleri de IP68 su ve toza dayanıklılık sunuyor. Iphone 12’nin 6 metre suya 30 dakika dayanabildiği belirtiliyor.

5G ÖZELLİĞİ İLE GELİYOR

Tüm iPhone 12 modelleri 5G özelliği sunuyor. Bu sayede daha internetten daha hızlı veri alış verişi yapabilen cihaz, video görüntüleme ve oyun performanslarında da oldukça başarılı olabiliyor. 5G sayesinde telefon 1080p kalitesinde FaceTime imkanını da kullanıcısına sunuyor.

iPhone 12, 5G kullanırken pil ömrünü korumak için Akıllı Veri Modu kullanacak. Ayrıca 5G hızları gerekli olmadığında LTE bağlantısına telefon otomatik olarak kendisi dönecek.

iPhone 12 ve 12 mini Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0’ı destekliyor. Ayrıca bunlara ek olarak U1 Ultra Wideband gibi özelliği içeren diğer cihazlarla bağlantı kurabilen sistem içeriyor.

Yeni iPhone modeli yerini aldığı versiyondan farklı olarak A14 çip kullanan bir model olarak da öne çıkıyor. Bu sayede telefon, bulunduğu endüstrideki performans ve verimlilik iyileştirmeleri için 5 nanometrelik bir işlem üzerine inşa edilen ilk çip. A14’te 6 çekirdekli CPU ve 4 çekirdekli GPU’nun en hızlılarından bile yüzde 50 daha hızlı olduğu belirtiliyor. A14 işlemcisi son olarak yüzde 80’lik bir performans artışı sunan 16 çekirdekli Neural Engine içeriyor.

İKİ VE ÜÇ KAMERA SEÇENEĞİ VAR

iPhone 12 ve 12 mini, çoğu özellikleriyle Pro modelleriyle benzer ancak kamera bu noktada modelleri birbirinden ayrıştırıyor. Pro modellerde LİDAR tarayıcı ve üç kamera bulunurken, 12 ve 12 mini modellerinde daha az gelişmiş çift lensli kamera sistemi var.

iPhone 11’e kıyasla iPhone 12 modellerinde kameralarla alakalı ciddi iyileştirmeler de var. 2.4 f değerine sahip olan ultra geniş kamera ve daha iyi ışık için 1.6 diyafram açıklığına sahip bir geniş kamera daa var. 2x optik zoom ve 5x dijital zoom ile birlikte düşük ışık koşullarında bu özellikler performansı artırıyor.

Yeni kameralar ve hızlı işletim sistemi sayesinde iPhone 12 daha fazla dokuya ve daha az parazite sahip fotoğraflar ortaya çıkarabiliyor. Deep Fusion ve geliştirilmiş yeni Gece modu kontrast ayarlarıyla iPhone 12 fotoğrafçılık konusunda özelliklerini artırıyor. Bu hesaplamalı fotoğrafçılığa ek olarak iPhone 12 Smart HDR 3 özelliği sayesinde daha doğal görüntüyü ekrana yansıtma özelliğine de sahip.

iPhone 12 Pro modelleri gibi, iPhone 12 modelleri de Dolby Vision ile 30 fps HDR vide çekebilecek. Ayrıca 60 fps’ye kadar 4K video kaydını da destekliyor. TrueDepth kamerayı kullanan Dolby Vision selfie videolara ek olarak gelişmiş sinematik video sabitleme ve gece modu hızlandırılmış çekim özelliğine de sunuyor.

TrueDepth kameradan bahsetmişken, iPhone’da Face ID yüz tanıma biometrik kimlik doğrulama özelliği 12 megapiksellik ön kamera ile sunuluyor. Bu kamera Smart HDR 3, Deep Fusion, Gece Modu ve Gece Modu Portre çekimlerini destekliyor.

65 SAAT MÜZİK DİNLENİYOR

Gelelim pil ömrüne… iPhone 12, 17 saate kadar video oynatma, 11 saate kadar internetten video izleme, 65 saate kadar müzik dinleme gibi süreleri kullanıcısına sunuyor. iPhone 12 mini, 15 saate kadar video oynatma, 10 saate kadar internetten video izleme ve 50 saate kadar müzik dinleme imkanlarını sunuyor.

Her iki iPhone modelleri hızlı şarj imkanını sunuyor ve 20W adaptör ile 30 dakikada yüzde 50 miktarında bataryayı doldurabiliyor.

Apple, iPhone 12 ile birlikte telefonların arkasına bir halka olarak takılabilen MagSafe aksesuarını da tanıttı. Bu aksesuar aslında telefonunuz arkasına açılan bir cep.

PRİZ ADAPTÖRÜ KUTUDAN ÇIKMIYOR

Gelelim Apple’ın büyük etkinliğinin en büyük tartışma konusuna… Apple’ın tanıttığı yeni ürünlerin kutusunun içinden şarj adaptörü ve kulaklık çıkmayacak. Apple iPhone 12 kutusundan şarj cihazı adaptörü ve kulaklık çıkmayacak. Bu ürünleri almak isteyenler para ödemek zorunda kalacaklar. Tüm iPhone modelleri artık varsayılan olarak USB-C kablosuyla gönderilecek.

Cupertino merkezli şirketin 1000 dolarlara satılan ve Türkiye’de on binlerce TL’ye piyasaya çıkması beklenen Apple’ın şarj adaptörü ve kulaklık vermemesi sosyal medyada alay konusu oldu.

Birçok sosyal medya kullanıcısı Apple’ın hayranlarını adeta “yolduğunu” yazarken, Google’a ait Android işletim sahibi telefonlarda kutunun içerisinden şarj adaptörü ve kulaklık çıktığını belirtti.

MagSafe, standart Qi tabanlı kablosuz şarj cihazlarıyla 7.5 W şarjın üzerinde bit yükseltmeye sahip ve 15 W kablosuz şarjı destekliyor. Ayrıca lightning bağlantı noktasıyla da bu yeni ürünler şarj edilebiliyor.

iPHONE 12 FİYATLARI BELLİ OLDU

6.1 inçlik iPhone 12, 16 Ekim cuma günü ön siparişle satışa sunulacak. Ardından 23 Ekim cuma günü piyasada olacak 64 gb’lık versiyon için fiyat 799 dolar, 128 ve 256 gb’lık versiyonları da var.

5.4 inçlik iPhone 12 mini ise 6 Kasım cuma günü ön siparişle alınabilecek, 13 Kasım cuma günü ise piyasaya sürülecek. iPhone 12 mini için fiyatlandırma 64 gb için 699 dolar olacak. 128 ve 256 gb’lık versiyonları da olacak.

T-Mobile veya Spritin’ten satın alınan sim kart içermeyen modeller için fiyatlandırma artı 30 dolar daha fazla olarak belirtiliyor. Yani iPhone 12 mini için 729 dolar, iPhone 12 için 829 dolar başlangıç fiyatları.

Yeni iPhone modelleri ABD, İngiltere, Japonya, Avustralya, Çin, Almanya ve diğer 30’dan fazla ülkede 16 Ekim’den itibaren piyasaya sürülecek. Ön sipariş ise Pasifik saatine göre 05.00’da başlayacak.

TÜRKİYE’DE 16 BİN TL’YE SATILACAK

iPhone 12 Pro modeli 999 dolar, iPhone 12 Pro Max ise 1099 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.

iPhone 12 Pro Max başlangıç modelinin (128 GB) Türkiye’de vergiler dahil yaklaşık 16 bin 120 TL civarina satılması bekleniyor.

iPhone’dan yüzde 10 TRT payı, yüzde 50 ÖTV, yüzde 18 KDV, yüzde 1 de Kültür Bakanlığı payı alınıyor.