iPhone ve Android’te numara engelleme nasıl yapılır?

Numara engelleme işlemi Android, İOS ve Windows cihazlarda işletim farklılığından dolayı farklılık gösteriyor. Engelleme işleminden sonra numarasını engellediğiniz kişinin yaptığı aramaları göremeyeceksiniz, karşı taraf sizin engellediğinizi anlamayacak ancak sürekli meşgul sesiyle karşılaşacak.

IPHONE NUMARA ENGELLEME

Cihazınızdan Son Aramalar kısmını açın

Engellemek istediğiniz numaranın yanındaki Bilgi simgesine dokunun

En altta Bu Arayanı Engelle kısmını aktif edin

Engelleme işleminiz tamamlanır.

ANDROİD NUMARA ENGELLEME

Cihazınızın Telefon kısmını açın.

Çağrı geçmişi simgesine dokunun.

Engellemek istediğiniz numaradan gelen bir çağrıya dokunun.

Engelle/spam bildir’e dokunun.

Engelleme işleminiz tamamlanır.

NUMARAYI ENGELLEDİĞİM ANLAŞILIR MI?

Sizi arayan numarayı engellediğiniz karşı tarafa bildirilmez.