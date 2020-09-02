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iPhone ve Android’te numara engelleme nasıl yapılır?

Kişiler bazen kendilerini rahatsız eden numaraları engelleme gereksinimi duyabiliyor. Yapılan numara engelleme işlemi sonrasında Android, İOS ya da Microsoft Windows işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlarınızı arayan kişiler meşgul telefon sesi ile karşılaşıyor. Yani hat daha bağlanmadan düşüyor. Numara engelleme işlemi basit adımlardan oluşuyor.

12:31 -
Haberler Bilim - Teknoloji
iPhone ve Android’te numara engelleme nasıl yapılır?

Numara engelleme işlemi Android, İOS ve Windows cihazlarda işletim farklılığından dolayı farklılık gösteriyor. Engelleme işleminden sonra numarasını engellediğiniz kişinin yaptığı aramaları göremeyeceksiniz, karşı taraf sizin engellediğinizi anlamayacak ancak sürekli meşgul sesiyle karşılaşacak.

IPHONE NUMARA ENGELLEME

Cihazınızdan Son Aramalar kısmını açın
Engellemek istediğiniz numaranın yanındaki Bilgi simgesine dokunun
En altta Bu Arayanı Engelle kısmını aktif edin
Engelleme işleminiz tamamlanır.

ANDROİD NUMARA ENGELLEME

Cihazınızın Telefon kısmını açın.
Çağrı geçmişi simgesine dokunun.
Engellemek istediğiniz numaradan gelen bir çağrıya dokunun.
Engelle/spam bildir’e dokunun.
Engelleme işleminiz tamamlanır.

NUMARAYI ENGELLEDİĞİM ANLAŞILIR MI?

Sizi arayan numarayı engellediğiniz karşı tarafa bildirilmez.

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