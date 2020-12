İşte bal arıları ile insanların ortak noktası

Yeni bir araştırmaya göre, bal arılarının insanlarla ortak bir yanı var. Illinois Üniversitesi’nden araştırmacılar, binlerce bal arısı arasındaki etkileşimleri ölçmek için görüntü yakalama ve bilgisayar analizi tekniklerini kullandı. Bazı arıların kovandakilere göre daha fazla etkileşim içinde olduğunu anlamaları pek uzun sürmedi. Araştırma ekibi, arıların bu hareketlerinin insan toplulukları gibi olduğunu keşfetti.

Araştırmacılar, yiyecek transferi veya diğer olaylar sırasında her arının diğer arılarla etkileşime girerek geçireceği zaman miktarında bir fark olduğunu da buldular. Her bal arısının kendi türlerinin diğerleriyle geçirdiği zamandaki farklılıklar, insan davranışları üzerine yapılan çalışmalarda bulunan farklılıklara dikkat çekici ölçüde benziyor.

BARKODLARLA ARILARI İZLEDİLER

Illinois Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Nigel Goldenfeld ve ekibi, bir kolonideki bal arılarını, yaşamları boyunca birlikte ne kadar zaman geçirdiklerini inceledi. Her arı, onları ve etraflarını saran diğer kişilerle etkileşime girmelerini kolaylaştırmak için bir barkodla işaretlendi. Ekip, bazı arıların başka bir bireyle uzun zaman geçirirken, diğerlerinin geri döndüğünü veya başka birine geçtiğini keşfetti.

Bu durum, yiyecek paylaşımı veya diğer yüz yüze etkileşimler sırasında tespit edildi. Ekip, daha küçük ölçekte arıların eylemlerinin insanları ölçtüğünü buldu. Goldenfeld, “Arıların bireysel farklılıklara sahip olduğunu ancak insanlardan daha az bireysellik sergilediğini görüyoruz. Bunun, her bir arı arasında insanlar arasında olduğundan daha az genetik farklılıktan kaynaklanabileceğini değerlendiriyoruz” dedi.

Araştırma ekibi daha sonra her bireyin harcadığı toplam etkileşim süresini, her bir bireyin dahil olduğu toplam etkileşim sayısını ve her bireyin etkileşimde bulunduğu toplam ortak sayısını inceledi. Sonuçta, genetik olarak ilişkili arıların insan ailelerinde bulunandan daha az bireysel farklılığa sahip olduğu da ortaya çıktı. Arılar arasındaki bu bireysellik, bazılarının diğerlerinden daha fazla etkileşime girme ve yiyecek paylaşımına girme olasılığı olduğu anlamına geliyor.

Bulgular, Proceedings of the National Academy of Science dergisinde yayınlandı.