İsveç 5G’ye geçti! 5G nedir ne işe yarar?

Teknoloji’de devrimler devam ederken iletişim hızını artıracak ve verimlilik sağlayacak yeni gelişmeler de sürüyor. Yıllardır beklenen 5G’ye ilk geçen ülke İsveç oldu, Stockholm, Malmö ve Göteborg’daki baz istasyonlarında 5G aktifleştirildi ve kullanıcılara sunuldu. Açıklamalara göre vatandaşlar 5G’den faydalanmak için ekstra ücret ödemeyecek.

5G NEDİR?

5G yaklaşık olarak şu anda ki 3G'nin tam 25 katı hızlı yani 1 gbps hızında bir teknoloji olduğunu söyleyebiliriz. 1 gbps internet hızıyla 1 gb veriyi 1-2 sn içinde indirebilirsiniz.

5G sayesinde akıllı telefonu kablosuz Wi-Fi bağlantısıyla TV’ye bağlayacak ve telefonda oynattığınız 4K filmi salondaki televizyonda izleyeceksiniz. Öte yandan buna izin veren telefon hiç yorulmadan sizi 1 GB/saniye hızında internete bağlayacak. Sadece sizi değil elbette. Akıllı evdeki tüm eşyaları, akıllı prizleri, akıllı lambaları ve bilgisayarları da internete bağlayacak.

5G teknolojisinin hedefi evinizdeki tüm cihazları, monitör ve televizyonları akıllı telefona bağlamak ve aynı zamanda 1 GB/saniye ile internete girmenizi sağlamak. Geçen ay düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde şirketler bu hedeflerini açıkladılar.