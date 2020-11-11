Kapaklı maskelerin virüsü filtrelemediği ortaya çıktı

Corona virüsü salgınıyla birlikte yüz maskeleri hayatımızda önemli bir yere sahip oldu. Üç katmanlı maskelerden, valfli kapaklı maskelere, renkli versiyonlarından bez maskelere kadar her yanımız maske çeşitleriyle doldu taştı.

Amerika’da yapılan bir araştırmada N95 diye bilinen, valfli yani kapaklı maskeleri incelendi. Araştırma sonucunda N95 maskelerin solunan hava akışlarının kaçmasına izin vererek işlevsiz hâle geldiğini gösterdi.

Araştırmada hava akışı modellerini filme almak için yüksek hızlı kayıt yapabilen kameralar kullandı. Maskesiz, valfsiz bir maskeden ve valfli bir maskeden gerçekleşen solunum kaydedildi. Görüntüler, valfsiz maskelerin solunan nefesteki damlacıkların çoğunu başarıyla filtrelediğini ve böylece Covid-19 bulaşma riskini azalttığını gösterdi.

VİDEOLARDAKİ GÖRÜNTÜLER ÇARPICI

Maryland’daki Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü’nden Makine Mühendisi Matthew Staymates, “Maskelerin salgın sırasında ilk olarak hedeflediği nokta giyenin nefesini filtre etmektir. Kaydettiğimiz videoları yan yana getirdiğimizdeki fark çarpıcı. Bu videolar, valflerin havanın maskeyi filtrelenmeden terk etmesine nasıl izin verdiğini gösteriyor, bu da maskenin amacını bozuyor” dedi.

Staymates şöyle devam etti:

“VALFLİ MASKELER İNŞAAT İŞÇİLERİ İÇİN”

“Valfli maskeler, nefes almaları daha kolay ve daha rahat oldukları için popüler hale geldi. Gelen partikülleri filtrelemek için tasarlanmışlardır ve bu nedenle inşaat işçilerini tozdan ve hastane personelini enfeksiyonlardan korumak için kullanılırlar.

Bununla birlikte, COVID-19’un yayılmasını durdurmak için gereken maskeler, esas olarak diğer insanları, kullanıcının kendisinin enfekte olma riskinden korumak içindir.

Kendimi korumak için maske takmıyorum. Komşumu korumak için takıyorum çünkü asemptomatik olabilirim ve virüsü bilmeden yayabilirim. Ama üzerinde valf olan bir maske takıyorsam, yardımcı olmuyorum”

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri, insanları valfli maskeleri kullanmamaya çağırdı ve bazı ABD şehirleri bunları tamamen yasakladı.

Çalışmanın tüm bulguları Physics of Fluids dergisinde yayınlandı.