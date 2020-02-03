Karekod nedir? Karekod nasıl okutulur?

Karekod ülkemizde yaygın olarak kullanılmıyor olmasına rağmen, özellikle bilgi alışverişi sırasında oldukça kolaylık sağlayabiliyor. Son dönemde ise İstanbullular telefonlarını İstanbulkart olarak kullanabilecek olmasının ardından yeniden merak konusu oldu.

KAREKOD NEDİR?

Denso Wave tarafından Japonya'da geliştirilen QR ismi ile de bilinen karekod 2 boyutlu bir barkodtur. Akıllı telefonların barkod okuma kabiliyetlerinin artması ve bu durumun yaygın olarak kullanılmaya başlanmasıyla önemi artan bu barkod türünün içine; metin, resim, çeşitli görseller, video ya da link yerleştirilebilmektedir. Klasik barkodlara göre çok daha kullanışlı olan QR Kod, pek çok yönden de diğer kodlardan daha avantajlı durumdadır.

QR Kod, içerisinde bir çok görsel materyal ve link yapısı barındırabilmesinden dolayı bir anda pazarlama ve reklam sektörününde vazgeçilmezi haline gelmiştir. Çeşitli alanlarda tercih edilen QR Kod, duraklarlardaki reklam panolarında, dergilerde, gazete ve kartvizitler gibi bir çok alanda sıklıkla kullanıldığını görüyoruz.

KAREKOD NASIL KULLANILIR?

Tek yapmanız gereken gerekli uygulamayı indirdikten sonra telefon veya tabletinizin kamerasını koda doğru tutmak. Karekod, otomatik olarak karekodunu tanıyacaktır. Eğer karekod bir web sitesini içeriyorsa ilgili adrese otomatik olarak yönlendiriliyorsunuz. Metin içeriyorsa anında görebiliyorsunuz.