Kuzey yarım kürede rekor sıcaklık!

Başta küresel ısınma etkisiyle olmak üzere dünyanın sıcaklık rekorları kırılıyor. Son verilere göre göre dünya nüfusunun yüzde 90’ının yaşadığı kuzey yarımkürede 2020 sıcaklık rekoru kırıldı.

20. YÜZYIL ORTALAMASININ ÜSTÜNE ÇIKTI

Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren resmi bir kurum olan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, kuzey yarımkürede sıcaklık rekorunun kırıldığını duyurdu. UOAD’ın ölçümlerine göre Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki sıcaklık ortalaması 20. yüzyıl ortalamasının 1.17 santigrat derece üzerine çıktı.

REKOR SON 5 YILDA 3 KEZ KIRILDI

Sıcaklık rekorları son yıllarda 2016 ve 2019 yıllarında kırılmıştı. 2020 yılında gelen yeni rekorla birlikte son beş yılda üçüncü sıcaklık rekoru da kırılmış oldu.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) de geçtiğimiz günlerde, atmosferdeki sera gazı salınımının yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınına rağmen rekor seviyede olduğu ve küresel sıcaklık artışının gelecek 5 yılda 2,7 santigrat derece artışla “tehlikeli” seviyelere ulaşabileceği uyarısında bulunmuştu.