Microsoft’tan akıllı masa örtüsü

“Capacitivo’ prototipi, belirli bir nesnenin şeklini ve bileşimini tanımlayabilen, kumaşa gömülü bir elektrot ızgarası kullanarak çalışıyor. Microsoft araştırmacısı Teddy Seyed, “Parmağınızı algılayan bir dokunmatik ekranın temel prensibini kullanıyor.” dedi. Seyed, “Her nesnenin farklı bir kapasite özelliği vardır ve bu özelliğe dayanarak kumaş üzerinde hangi nesnenin olduğunu belirleyebiliriz.” diye de ekledi.

Bu yeni masa örtüsü konsepti üzerine konulan avokado ve peyniri algılayabiliyor. Daha sonra bu bilgileri, bu malzemeler kullanılan tariflerle veri tabanından araştırıp eşleştirebiliyor.

Microsoft, Darmouth College ve Wuhan Üniversitesi’nin yardımıyla kumaşın, diyet uygulamalarını otomatik olarak güncellemek ve kişinin bir tabaktaki yiyecek miktarını algılayarak ne yediğini tespit etmek için kullanılabileceğini söyledi.

Capacivito masanın üzerine yanlış yerleştirilen nesneleri de belirleyebilecek.

Exeter Üniversitesi Nanobilim ve Nanoteknoloji profesörü Monica Craciun, “Bu çok etkileyici bir gelişme. Halihazırda mevcut olan diğer kumaşlar, kumaşa dokunmak gibi bir eylemi gerçekleştiren bir kullanıcı tarafından gerçekleştirilen girdiye ihtiyaç duyar. Ayrıca önceden oluşturulan diğer akıllı kumaşların çoğu metal nesnelerin ne olduğunu tanımayabilir.” dedi. Microsoft’un masa örtüsü 20 nesnelik bir testte yüzde 94.5 nesneyi tanımlayabiliyor.

Microsoft, geliştirdiği masa örtüsünün ticari olarak satışa sunulması için 5-10 yıl gibi bir süreye ihtiyacı olabileceğini belirtti.