Milyonlarca Facebook hesabı silindi!

Mevcut Facebook hesaplarını detaylı bir şekilde inceleyen ve sahte hesapları sistemden silen, Derin Varlık Sınıflandırması (DEC) adlı yapay zeka sistemi milyonlarca sahte hesabı sildi. Facebook tarafından kullanılan eski sistemde arkadaş sayısını ve hesabı aktif tuttukları zaman eski sistemi ustaca kandırabiliyor ve bir sürü sahte hesap açabiliyordu. Fakat yeni sistem bir kullanıcının paylaşımlarına ve hesabına daha derin bir şekilde inceliyor. Şüpheli bir hesabı, etkileşime girdiği tüm arkadaşlara, gruplara ve sayfalara bakarak inceleyen sistem hesabın sahte mi yoksa gerçek mi olduğunu ayırt edebiliyor.

ARKADAŞLAR VE ETKİLEŞİM KONTROL EDİLİYOR

Şüpheli bir hesabı, etkileşime girdiği tüm arkadaşlara, gruplara ve sayfalara bakarak inceleyen sistem hesabın sahte mi yoksa gerçek mi olduğunu ayırt edebiliyor. Sistem eğer bir hesabın sahte olduğunu düşünüyorsa o kullanıcının arkadaşlarına, katıldığı gruplara ve sahip oldukları arkadaş sayısına kadar her şeyi tek tek inceliyor. Ardından o hesabın sahte olduğunu düşünüyorsa hesap sahibine hesabı doğrulaması için bir link gönderiyor. Sahte grup hesapları ise çektikleri üyelere ve sahip oldukları yöneticilere göre sistem tarafından detaylı olarak inceleniyor ve yöneticinin profili inceleniyor ve hesap sahteyse siliniyor.