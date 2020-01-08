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NASA duyurdu! Asteria ile bağlantı koptu

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Güneş sistemi dışındaki gökcisimlerini araştırmak için gönderilen uzay aracı Asteria ile bağlantının koptuğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr
19:01 -
Haberler Bilim - Teknoloji
NASA duyurdu! Asteria ile bağlantı koptu

Asteria projesinin program yöneticisi Lorraine Fesq, en son 5 Aralık’ta iletişim kurulan Asteria’nın neredeyse iki yıl uzatılan görevi sırasında olağanüstü sonuçlar elde ettiğini açıkladı.

Sputnik International’da yer alan habere göre, NASA, Mart 2020’ye kadar Asteria ile yeniden temas kurmaya çalışılacağını, olumsuz sonuç alınması dahilinde donanımlı bir kopyasının uzaya gönderileceğini açıkladı.

Asteria uzay aracının da içinde bulunduğu CubeSat uyduları, öte gezegenleri bulmak ve incelemek için geliştiriliyor.

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ABD Gözlemevi Güneş NASA Samanyolu Galaksisi Teknoloji uzay
Son güncelleme: 19:02 08.01.2020
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