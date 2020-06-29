NASA tüm dünyaya Ankara’nın fotoğrafını paylaştı!

Uluslararası Uzay İstasyonu Ankara fotoğrafı paylaştı. “Ankara’da Gece” başlığı ile verilen fotoğrafta şehrin merkezine, Anıtkabir'e ve başkenti çevreye bağlayan otoyollara işaretlendi.

SANAYİ VE ŞEHİR MERKEZİ ARASINDA IŞIK FARKI

Fotoğrafla birlikte paylaşılan bilgilerde şehrin sanayi bölgeleri ile merkezi arasındaki ışık farkı anlatıldı. Farklı aydınlanma teknolojilerinin belirtildiği yazıda sanayi bölgelerinde beyaz, şehir merkezinde ise sarı ışık kullanıldığını anlattı.

Yazıda, Anıtkabir'den ise ‘Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanının son dinlenme yeri' olarak bahsedildi.

NEO'nun Ankara tanımı ise ‘Türkiye'nin coğrafi ve politik başkenti' oldu. Geçmişte İstanbul'un da benzer bir konsept ile fotoğrafını paylaşan NEO, İstanbul'u ise ülkemizin ekonomik başkenti olarak tanımlamış ve Avrupa ile Asya'yı bağlama gücüne değinmişti.