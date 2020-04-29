NASA’dan meteor açıklaması! Göktaşı dünyaya çarpar mı? Yörüngeden saat kaçta geçecek?

NASA tarafından aylar öncesinde duyurulan göktaşı olayı bugün gerçekleşcek. Dünya yörüngesinden geçiş yapacak olan 1998 OR adı verilen göktaşının 2 kilometre genişliğinde olduğunu tanımlanmıştı. Göktaşı, astrobilimciler tarafından her ne kadar yakın olarak konumlandırılsa da dünyaya oldukça uzak bir konumdan geçiş yapacak. İşte detaylar…

METEOR NE ZAMAN GEÇECEK? GÖKTAŞI DÜNYAYA ÇARPAR MI?

NASA yaptığı açıklama ile meteorun 29 Nisan Çarşamba günü en yakın yörüngeden geçiş yapacağını duyurdu. 1998 OR2 adı verilen meteorun dünyaya zarar verme riskinin bulunmadığı, 6.3 milyon kilometre uzaktan güvenli bir şekilde geçeceği açıklandı. Gökbilimciler 2 kilometre genişliğindeki taşı saat 13.55 civarında en yakın yörüngedeyken inceleyebilecek.

NASA’NIN GÖKTAŞI HAKKINDA YAPTIĞI AÇIKLAMA

Bugün dünyaya en yakın konumdan geçecek olan OR2 ilk olarak 1998’de NASA’nın Jet Propulsion Laboratuarı’nda Yakın Dünya Asteroid İzleme (NEAT) programı tarafından keşfedildi. Uzun yıllardır takip edilen göktaşı hakkında konuşan NASA; en az 200 yıl daha göktaşının dünyaya bir etkisinin olmayacağını açıkladı. Dünyaya bir sonraki yakın yaklaşımı, 2079’da, daha yakın bir şekilde geçeceği zaman olacak – ay mesafesinin sadece dört katı.

Buna rağmen, 1998 OR2 hala büyük bir “potansiyel olarak tehlikeli asteroit” olarak kategorize edilmektedir, çünkü bin yıl boyunca, asteroit yörüngesindeki küçük değişiklikler, Dünya’ya şu anda olduğundan daha fazla tehlike göstermesine neden olabilir.

Dünyanın yakınından geçen bir önceki meteor Eylül 2017’de asteroit Florence tarafından yapıldı. 5 kilometre genişliğindeki (3 mil genişliğindeki) nesne, 18 ay mesafelerinde Dünya’yı geçmişti.