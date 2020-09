Netflix’in bazı dizi ve filmleri ücretsiz izlenebilecek!

Netflix’in ücretsiz hale getirdiği içerikler heyecan yarattı ancak dizilerin sadece ilk bölümünün ücretsiz olması ve televizyonlardaki Netflix uygulamalarından ücretsiz içeriklere erişlememesi bazı kullanıcılar için hayal kırıklığına neden oldu.

ÜCRETSİZ HALE GELEN NETFLIX DİZİ VE FİLMLERİ

Murder Mystery, Bird Box ve The Two Popes gibi orijinal Netflix filmlerinin tamamını izleyebiliyor. Stranger Things, Elite, Patron Bebek: Yine iş Başında,When They See Us, Love is Blind, Gezegenimiz ve Grace gibi orijinal Netflix dizilerinin ise sadece ilk bölümleri izlenebiliyor.