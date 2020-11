O erimiş bir hamburger peyniri değil!

Hindistan’ın batı Bengal bölgesinde bir köy havuzunda parlak sarı renkli bir kaplumbağa bulundu. Nadir bulunan bu hayvan, renginin farklı olmasından dolayı çok ilgi çekiyor ve erimiş bir hamburger peynirine benzetiliyor.

Hint Kanatlı ya da Hint Flep Kabuğu adı verilen bu kaplumbağa nadir görülen bir tür olarak kayıtlardaki yerini almış durumda.

Today a Yellow Turtle was rescued from a Pond in Burdwan,WB. It’s one kind of a rarely occuring Flapshell Turtle. @ParveenKaswan @SanthoshaGubbi @RandeepHooda @rameshpandeyifs pic.twitter.com/enTyNAkxmP

— Debashish Sharma, IFS (@deva_iitkgp) October 27, 2020