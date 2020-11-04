O erimiş bir hamburger peyniri değil!

Hindistan’ın batı Bengal bölgesinde bir köy havuzunda parlak sarı renkli bir kaplumbağa bulundu. Nadir bulunan bu hayvan, renginin farklı olmasından dolayı çok ilgi çekiyor ve erimiş bir hamburger peynirine benzetiliyor.

Hint Kanatlı ya da Hint Flep Kabuğu adı verilen bu kaplumbağa nadir görülen bir tür olarak kayıtlardaki yerini almış durumda.

Today a Yellow Turtle was rescued from a Pond in Burdwan,WB. It’s one kind of a rarely occuring Flapshell Turtle. @ParveenKaswan @SanthoshaGubbi @RandeepHooda @rameshpandeyifs pic.twitter.com/enTyNAkxmP — Debashish Sharma, IFS (@deva_iitkgp) October 27, 2020



Normalde yeşil olan Hint Kanatlı Kabuk kaplumbağası tipik olarak Güney Asya’da bulunuyor ve ortalama 22-35 cm uzunluğunda olabiliyor. Ağustos ayında da aynı türden bir hayvan keşfedilmişti.

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Sürüngen uzmanı Kamal Devkota, bu hayvanın derin manevi önemi olduğunu belirtti. Nepal’de sadece altın renkli hayvanlar değil, kaplumbağalar genel olarak önemli dini ve kültürel değere sahip.

Hindu mitolojisinde kaplumbağanın üst kabuğu gökyüzünü, alt kabuğu ise dünyayı ifade ediyor. Altın kaplumbağa, dikkat çekici rengini, renk pigmentasyonu kaybıyla karakterize edilen bir durum olan kromatik lösizme borçlu.