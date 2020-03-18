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Öksüren, nefesi daralan Google’a koştu…

Corona virüsü belirtileri olan kuru öksürük, yüksek ateş, boğaz ağrısı ve nefes darlığı rahatsızlıkları hakkında bilgi almak için son dönemde internette yapılan aramalarda patlama yaşanıyor. İşte corona virüsü belirtilerinin Google aramalarında en popüler olduğu şehirler…

Sozcu.com.tr
15:09 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Öksüren, nefesi daralan Google’a koştu…

Corona virüsü ilk etapta yüksek ateş ve öksürük ile belirti gösterirken, hastanın vücut yapısına göre bu semptomlar artabiliyor.

Virüsün en sık görüntülenen belirtisi kuru öksürük ve yüksek ateş. Boğaz ve baş ağrısı, nefes darlığı da üst solunum yollarına etki eden virüsün diğer belirtileri olarak sıralanıyor.

Google arama trendleri verileri son dönemde corona virüsü belirtilerinin Türkiye'de bir hayli merak uyandırdığını ortaya koyuyor. “Kuru öksürük nasıl geçer”, “yüksek ateş neden olur” gibi soruların yanıtlarını arayan kullanıcıların, son 30 günde en çok “boğaz ağrısı” ve “nefes darlığı” kelimelerini sorgulatırken, “kuru öksürük” aramalarındaki artış da dikkat çekiyor.

Kuru öksürük ile ilgili oransal olarak en çok arama sırasıyla Bilecik, Bolu ve Kırklareli'nden yapılırken, yüksek ateşte bu tablo Mardin, Edirne ve Tekirdağ olarak değişiyor.

“Nefes darlığı” sorgusunun Google'da yapılan toplam aramalar içindeki payı en yüksek olan yerler ise Bilecik, Niğde ve Karabük olarak sıralanıyor. Boğaz ağrısı rahatsızlığının yapılan aramalarında en popüler olduğu iller ise Yalova, Van ve Karaman olarak listeleniyor.

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Son güncelleme: 16:33 18.03.2020
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