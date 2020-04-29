OPPO Find X2 resmen tanıtıldı! OPPO Find X2 özellikler neler? İşte OPPO Find X2 Türkiye satış fiyatı…

Türkiye pazarında aktif olarak kullanılmaya başlanan OPPO, yeni telefonunu tanıttı. OPPO, Türkiye'de son zamanlarda en popüler telefon markalarından biri. Yeni telefonu Find X2 de çok ediliyordu. Şirket bugün yeni telefonunu tanıttı. İşte OPPO Find X2 hakkında bilinmesi gerekenler…

OPPO FİND X2 ÖZELLİKLERİ NELER?

Ekran: 6,7 inç, 120 Hz, Corning Gorilla Glass 6 koruma

Çözünürlük: 3168 x 1440 (3K QHD+)

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865 (2,8 GHz)

Bellek: 12 GB RAM

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 48 MP + 13 MP + 12 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 4.200 mAh

Bağlantı: 4.5G ile Uyumlu CAT 19, Kablosuz Ağ (Wi-Fi) 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetoothv5.1

İşletim Sistemi: Android 10.0 tabanlı ColorOS 7.1

Renk: Siyah

Boyutlar: 164,9 x 74,5 x 8 mm

Ağırlık: 209 gram



OPPO FİND X2 KAMERA ÖZELLİKLERİ NELER?

Telefonun arka tarafında üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Üçlü kamera sistemindeki 48 MP’lik ana kamera; Sony IMX586 sensöre sahip ve 1/2 inç sensör boyutu, f/1,7 diyafram açıklığı, 6P lens, Ultra Gece Modu 3.0, Ultra Video Sabitleyici özelliklerini barındırıyor. 12 MP ultra geniş açılı kameradaysa 1/2,4 inç sensör boyutu, f/2,2 diyafram açıklığı, 6P lens, 120 derece görüş açısı, 3 cm makro çekim, Ultra Gece Modu 3.0, Ultra Video Sabitleyici Pro özellikleri yer alıyor.

OPPO FİND X2 TÜRKİYE FİYATI KAÇ PARA?

Bugün yapılan tanıtımda Oppo Find X2’nin Türkiye’de tavsiye edilen internet satış fiyatı ise 9 bin 999 TL olarak duyuruldu.