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Oppo Reno 4 telefonun özellikleri neler, fiyatı kaç para?

Oppo, yeni telefonu Reno 4’ü ekim ayı içerisinde Türkiye’de satışa çıkacağını duyurmuştu. Oppo Reno 4’ün özellikleri ve Türkiye satış fiyatı da belli oldu.

Güncellenme: 13:36, 19/10/2020
Haberler Bilim - Teknoloji
Oppo Reno 4 telefonun özellikleri neler, fiyatı kaç para?

Merak edilen yeni telefon, Reno 4 Lite, Reno 4 ve Reno 4 Pro olarak satışa sunulmuştu.

Oppo Reno 4 Lite fiyatı 3599 TL, Reno 4 fiyatı 4799 TL ve Reno 4 Pro fiyatı da 6999 TL olarak satın alınabiliyor.

OPPO RENO 4 ÖZELLİKLERİ

OPPO'nun Reno4 Serisi'nde Türkiye'ye ilk kez getirdiği Reno4 Lite modeli, sadece 7.48 mm kalınlığıyla ultra ince bir görüntü sunuyor. Bu fiyat segmetindeki en ince telefon olan Reno 4 Lite'in ağırlığı ise 164 gram.

Reno 4'te arkada dört, önde iki kamera olmak üzere 6 kamera ile bulunuyor

Reno4 Lite, çekilen fotoğraftaki yüzün bulanık bir görüntüsünü düzeltmek veya eksik kalan boşlukları doldurmak için yapay zeka yüz rekonstrüksiyon teknolojisini kullanıyor.

 

Ekim ayı para Türkiye yapay zeka
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