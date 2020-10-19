Oppo Reno 4 telefonun özellikleri neler, fiyatı kaç para?

Merak edilen yeni telefon, Reno 4 Lite, Reno 4 ve Reno 4 Pro olarak satışa sunulmuştu.

Oppo Reno 4 Lite fiyatı 3599 TL, Reno 4 fiyatı 4799 TL ve Reno 4 Pro fiyatı da 6999 TL olarak satın alınabiliyor.

OPPO RENO 4 ÖZELLİKLERİ

OPPO'nun Reno4 Serisi'nde Türkiye'ye ilk kez getirdiği Reno4 Lite modeli, sadece 7.48 mm kalınlığıyla ultra ince bir görüntü sunuyor. Bu fiyat segmetindeki en ince telefon olan Reno 4 Lite'in ağırlığı ise 164 gram.

Reno 4'te arkada dört, önde iki kamera olmak üzere 6 kamera ile bulunuyor

Reno4 Lite, çekilen fotoğraftaki yüzün bulanık bir görüntüsünü düzeltmek veya eksik kalan boşlukları doldurmak için yapay zeka yüz rekonstrüksiyon teknolojisini kullanıyor.