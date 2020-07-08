Oyun monitöründe hangi özelliklere bakılmalı?

Oyun deneyimlerinin kalitesini özelleştirmek söz konusu olduğunda, her sanal oyuncunun kendine özgü kişisel tercihleri bulunuyor. Oyuncuların düşünmeye teşvik eden bulmacalar kurması, oyunun farklı karakterleriyle gerilimi yükseltmesi, çevresel efektleri yaratıcı bir biçimde konumlandırması oyun dinamiklerini oluşturuyor. Bu dinamikleri karşılayacak donanımlara sahip olmak da bu açıdan önem kazanıyor.

Gelişen görüntü teknolojileri sayesinde birçok yeni özellikleri bir arada bulunduran Excalibur Gaming Monitörler tasarımdan panel özelliklerine, ekran genişliğinden çözünürlüğe kadar oyun dünyasına pek çok seçenek sunuyor.

OYUNDA HIZ

Oyun dünyasında kişisel deneyim dışında en önemli unsurlardan biri de rekabet üstünlüğü, avantaj ve hız. Saniyede 2,5 kat daha fazla yenilenme hızına sahip 144 Hz yenilenme teknolojisi ile 16:9 en boy oranında kesintisiz görüntü elde etme imkanı sunan Excalibur 27” Monitör ile oyunlarda rakiplerinizden bir adım öndesiniz. Gölgelenme etkisi olmadan akıcı bir oyun deneyimini yaşamak için tepki süresini 1 milisaniyeye düşüren Excalibur, bu özellik sayesinde yüksek tempo gerektiren oyunlarda hızlı kullanım sağlıyor. Sahip olduğu TN panel özelliği ile birinci şahıs nişancı veya dövüş oyunları gibi yüksek hız gerektiren oyunlar için idealdir.

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜK VE YENİLEME HIZI

Artan ekran genişlikleri, yeni nesil multimedya içeriklerinin ve modern oyunların daha gerçekçi görüntüler sunması daha yüksek çözünürlükte monitörler edinilmesine zemin hazırlıyor. 27” büyük ekran boyutunda, QHD panel (2560×1440 çözünürlük) ile görüntülerin Full HD'nin ötesinde olduğu Excalibur, iki kat daha fazla ayrıntı ve görüntü kalitesi sunar.

Ekrana daha fazla bilgi sığdırabileceğiniz Excalibur ile hem oyun oynarken hem de çalışırken verimliliğin artmasını sağlar. Örneğin, World of Warcraft’ın kullanıcı ara yüzü, daha yüksek çözünürlüklerde ekranın daha küçük bir kısmını kaplar. Böylece bir baskın düzenlerken kullanıcı ara yüzü ekranınızı işgal etmez ve Azeroth dünyasını daha iyi görürsünüz. 144Hz yenileme hızı ile ekrandaki hareketleri daha pürüzsüz gerçekleştirebilirsiniz. Bu özellik ile birinci şahıs nişancı oyunlarında hareket eden düşmanları takip etmeniz kolaylaşır; ya da bir web sayfasını aşağı kaydırırken ekranı daha tepkisel hissetmenizi sağlar. 144Hz yenileme hızı özelliği, hareketli nesneleri gözünüzle takip etmenizi kolaylaştırır.

YANIT SÜRESİ VE SEKRONİZASYON

Ekranların tepki süresi alınan görüntü kalitesini de direkt olarak etkiler. Ekranınızdaki ms değeri düşük ise, oyun hızınıza yetişemeyen ekran, bulanık bir görüntü elde edecek ve ekranda oluşacak bu sorunlar nedeniyle de oyundaki başarınız etkilenecektir. 27” Excalibur Monitör 1ms tepki süresi ile hareket bulanıklığı ve görüntü yapaylıklarını ortadan kaldırır, aksiyon ve yarış oyunlarında hareketlerinizin gecikme olmadan ekranda belirmesini sağlar. AMD FreeSync ™ ve NVIDIA® G-SYNC® teknolojisi ile oyun sırasında takılma ve komut gecikmesi olmadan ekran yırtılmasını ve ekran kartı ile sistemin senkronizasyonunun bozulmasını engeller.

ERGONOMİ VE TASARIM

Uzun saatler süren oyun deneyimlerinde, ekranın ergonomisi ve tasarımı da oyun performansı için oldukça önem taşır. 27” Excalibur Gaming Monitör; ayarlanabilir yüksekliği, ekran eğimi, dönebilen ekran yapısı, döndürme ve pivot seçenekleri ile ideal izleme açısı sunuyor. Özelleştirilebilir LED seçenekleri ve özel tasarımı ile zenginleştirilebilen oyun ortamı ise, eğlenceli bir oyun deneyimi sağlıyor.