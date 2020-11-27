Parçalı ay tutulması ne zaman, Türkiye’den görülecek mi?

Görsel bir şölen olan parçalı ay tutulması için geri sayım sürüyor. Ay tutulmasını izlemek isteyen birçok kişi, tutulmanın Türkiye'den görülüp görülmeyeceği hakkındaki bilgileri araştırıyor.

PARÇALI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

30 Kasım 2020’deki Parçalı Ay Tutulması genel zaman ile 07.30-11.56 saatleri arasında gerçekleşecek. Tutulma Avrupa’nın kuzey batısı, Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Asya, Atlantik Okyanusu’nun kuzeyi ve Pasifik Okyanusu’ndan görülebilecek.

EN ÖNEMLİ TUTULMA 14 ARALIK’TA

2020’nin en önemli gök olayı ise 14 Aralık 2020’deki Tam Güneş Tutulması olacak. Ancak bu tutulma da Türkiye’den görülemeyecek. Genel zaman ile 13.34-18.53 saatleri arasında gerçekleşecek Tam Güneş Tutulması, Güney Amerika, Antarktika, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu’nun güneyi ve Afrika’nın güneydoğusundan izlenebilecek. Tutulmanın tam olarak görülebileceği tek kara parçası ise Güney Amerika. Güney Amerika’da da Arjantin olacak.