PlayStation 5 fiyatı ne kadar? İşte PS 5 özellikleri ve tasarımı…

Sony, heyecanla beklenen PlayStation 5’i tüm dünyaya tanıttı. PS5 ile gelecek oyunlar tanıtıldı. Tanıtımın sonunda ise herkesin beklediği yeni PS5’in görüntüleri yayınlandı. PlayStation 5 lansmanında dikkat çeken oyunlar arasında Spiderman, Grand Turismo 7, Horizon 2, Hitman ve NBA 2K21 yer aldı. İşte yeni PlayStation 5 ve tanıtımı yapılan oyunlar…

PLAY STATİON 5 FİYATI NE KADAR OLACAK?

PlayStation 5’in ABD fiyatının 499 dolar olması bekleniyor. Türkiye’de, yüzde 50 Gümrük vergisi (30 Eylül 2020'den sonra %20 olacak), yüzde 20 ÖTV, yüzde 18 KDV, yüzde 1 Kültür Bakanlığı payı, yüzde 8 TRT payı eklenince fiyatının 6500 – 7000 TL seviyesinde olması bekleniyor.

PLAYSTATİON 5 GÖZ ALDI

Yeni PlayStation 5 lansmanında heyecan ilk dakikalardan itibaren kendini gösterirken, tanıtılan oyunlar gelen ilk yorumlara göre pek olumlu olmadı. Ancak tanıtım sonunda PS5'in görselleri paylaşıldığında siyah ve beyaz renklerdeki tasarım büyük beğeni kazandı. PlayStation 5'in iki farklı versiyon olarak karşımıza çıkması çıkması ise büyük sürpriz oldu. PS5 ve PS5 Digital Edition olarak tanıtılan cihazların görsellerinde ise sadece Cd giriş kısmının olmadığı görüldü. Tanıtımda ayrıca PS5'in yeni HD kamerası, DualSense şarj standı, medya kontrol kumandası ve yeni kulaklığı (Pulse 3D) da tanıtıldı. İşte yeni PlayStation 5…

YENİ OYUNLAR DA TANITILDI

PlayStation 5 ile birlikte yeni oyunların tanıtımı da gerçekleştirildi. Lansmanda 20'den fazla oyun tanıtımı yapılırken, dikkat çeken oyunların başında NBA 2K21, Hitman, Horizon Zero Down 2, Gran Turismo 7, Spiderman Miles Morale gibi oyunlar oldu.

PS5 ile birlikte tanıtımı yapılan oyunlar şunlar;

Spiderman Miles Morales

Gran Turismo 7

HİTMAN III

NBA2K21

Ratched

Project Atia

Stray

Returnal

Destruction AllStars

Kena

Goodbye Volcano High

OddWorld

GostWire Tokyo

Jett

Godfall

Solar Ash

LittleDevil Inside

Demon Souls

Deadloop

Resident Evil Village

PLAYSTATION 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Playstation 5’in yaz aylarında lansmanının yapılarak ilerleyen aylarda da satışa sunulması bekleniyor.