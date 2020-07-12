PlayStation 5 fiyatı ne kadar? PlayStation 5 fiyatı ile dudak uçuklattı!

Dünyada en çok tercih edilen oyun konsollarının başında gelen PlayStation geçtiğimiz haftalarda yeni modeli olan PlayStation 5’i tanıtmıştı. Özellikleri kadar fiyatı ile de dikkat çeken konsolun Türkiye’deki fiyatı dudak uçuklattı.

PLAYSTATİON FİYATI NE KADAR?

Türkiye’deki teknoloji mağazalarında satışta olan Sony’nin yeni nesil konsolunun fiyatı ortaya çıktı. Mağazanın mobil uygulamasında PlayStation 5’in fiyatının 7.999 TL olduğu görülüyor.

PLAYSTATİON 5 GÖZ ALDI

Geçtiğimiz günlerde lasmanı gerçekleştirilen PlayStation 5 için tanıtılan oyunlar gelen ilk yorumlara göre pek olumlu olmadı. Ancak tanıtım sonunda PS5’in görselleri paylaşıldığında siyah ve beyaz renklerdeki tasarım büyük beğeni kazandı. PlayStation 5’in iki farklı versiyon olarak karşımıza çıkması çıkması ise büyük sürpriz oldu. PS5 ve PS5 Digital Edition olarak tanıtılan cihazların görsellerinde ise sadece Cd giriş kısmının olmadığı görüldü. Tanıtımda ayrıca PS5’in yeni HD kamerası, DualSense şarj standı, medya kontrol kumandası ve yeni kulaklığı (Pulse 3D) da tanıtıldı. İşte yeni PlayStation 5…