Playstation 5 ne zaman tanıtılacak? Tarih belli oldu…

Sony, nihayet beklenen açıklamayı yaptı ve 4 Haziran'da PlayStation 5 oyunlarına göz atacağı bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, önümüzdeki hafta içerisinde PlayStation 5’e özel bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. ‘Future of Gaming’ adı verilen bu etkinlikte PlayStation 5 oyunlarına ilk defa derinlemesine incelemeler yapılacak.

Join us Thursday, June 4 at 1:00pm Pacific time for a look at the future of gaming on PlayStation 5: https://t.co/Yr8fafcOVd #PS5 pic.twitter.com/F0yBbDmOtC

— PlayStation (@PlayStation) May 29, 2020