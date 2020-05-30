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Playstation 5 ne zaman tanıtılacak? Tarih belli oldu…

Sony Twitter üzerinden yaptığı duyuruyla Playstation 5'in tanıtılacağı tarihi açıkladı. Playstation 5 önümüzdeki hafta 'Future of Gaming' adı verilen etkinlikte teknoloji tutkunlarına derinlemesine tanıtılacak...

12:51 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Playstation 5 ne zaman tanıtılacak? Tarih belli oldu…

Sony, nihayet beklenen açıklamayı yaptı ve 4 Haziran'da PlayStation 5 oyunlarına göz atacağı bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı.
Japonya merkezli teknoloji devi Sony, önümüzdeki hafta içerisinde PlayStation 5’e özel bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. ‘Future of Gaming’ adı verilen bu etkinlikte PlayStation 5 oyunlarına ilk defa derinlemesine incelemeler yapılacak.

PLAYSTATION 5 TÜRKİYE SAATİYLE NE ZAMAN TANITILACAK?

Playstation 5’in etkinlik günü 5 Haziran olsa da tanıtımın 4 Haziran Perşembe günü Türkiye saatiyle 23.00'da başlaması planlanıyor.

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