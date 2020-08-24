PS5 ne zaman çıkacak? PlayStation 5 fiyatı ne kadar olacak?

Oyun meraklılarının yakından takip ettiği PS5 ile ilgili yeni söylentiler gündemde. Sony’nin tanıtımını yaptığı yeni nesil oyun konsolu PS5’in Amerika’da 20 Kasım’da çıkacağı iddia edildi. Çıkış tarihi henüz netleşmeyen PlayStation 5’in fiyatı ise Blu-Ray’li modeli için 499 dolar, PS Digital Edition için 399 dolar olacağı yönünde tahminler yapılıyor. Türkiye çıkış tarihi ve fiyatı ile ilgili resmi açıklamalar yapıldığında sayfamızda paylaşacağız.

PLAY STATİON 5 FİYATI NE KADAR OLACAK?

PlayStation 5'in ABD fiyatının 499 dolar olması bekleniyor. Türkiye'de, yüzde 50 Gümrük vergisi (30 Eylül 2020’den sonra %20 olacak), yüzde 20 ÖTV, yüzde 18 KDV, yüzde 1 Kültür Bakanlığı payı, yüzde 8 TRT payı eklenince fiyatının 6500 – 7000 TL seviyesinde olması bekleniyor.

PS5 ÖZELLİKLERİ

PlayStation 5'in temel özellikleri şu şekilde;

PS5, gücünü sekiz çekirdekli AMD Zen 2 CPU işlemcilerinden alıyor. Cihazın 16 GB GDDR6 RAM’i ve 825 GB’lık bir SSD depolaması bulunuyor.

PlayStation 5, aynı zamanda oldukça üstün ses özellikleriyle birlikte geliyor. Oldukça gelişmiş bir 3D ses teknolojisi olan Tempest 3D’yi kullanacak olan cihaz, yüzlerce farklı özel sesi aynı anda kullanılabilir hale getirecek.

PS5, görüntü kalitesi ile öne çıkacak. PS5 kullanıcıları, bir adet 4K TV yardımıyla, oldukça üstün bir görüntü kalitesi ile oyun oynayabilecekler.



Yıldırım Hızı

PlayStation konsolunun neler yapabileceğini baştan yazan özel CPU’nun, GPU’nun ve Entegre Giriş/Çıkış özellikli SSD’nin gücünden faydalanın.

Ultra Yüksek Hızlı SSD

Konsolunuzdaki PS5™ oyunlarının neredeyse anında yüklenme hızıyla oyun deneyiminizi en üst düzeye çıkarın.

Entegre Giriş/Çıkış

PS5™ konsol sistemlerinin özel entegrasyonu, içerik üreticilerinin verileri SSD’den çok yüksek hızlarda almalarını sağlayarak oyunları daha önce mümkün olmayan yöntemlerle tasarlamalarına olanak tanır.

Nefes Kesen Etkileyicilik

Dokunsal geri bildirim, uyarlanabilir tetikleyiciler ve 3D Ses teknolojisi desteğiyle daha derin bir oyun deneyimini keşfedin.

Muhteşem Oyunlar

İnanılmaz grafiklere hayran kalın ve yeni PS5™ özelliklerini deneyimleyin.

Işın İzleme

Desteklenen PS5™ oyunlarında, ışınların tek tek simüle edildiği ve gerçeğinden ayırt edilemeyen gölgelerin ve yansımaların oluşturulduğu yepyeni bir gerçekçilik seviyesini keşfedin.

4K TV Oyun Deneyimi

En sevdiğiniz PS5™ oyunlarını göz alıcı 4K TV’nizde oynayın. 120 Hz çıkış ile 120 fps’ye kadar 4K özellikli ekranlar için 120 Hz çıkış desteğiyle, uyumlu oyunlarda 120 fps’ye kadar yüksek çerçeve hızında pürüzsüz ve akıcı oyun deneyiminin keyfini çıkarın.

HDR Teknolojisi

HDR TV ile, desteklenen PS5™ oyunları inanılmaz derecede canlı ve gerçekçi renkler sunar.

8K Çıkış

PS5™ konsolları 8K Çıkışı destekler, böylelikle oyunlarınızı 4320p çözünürlüklü ekranınızda oynayabilirsiniz.

30 EYLÜL’E KADAR YÜZDE 50 EK GÜMRÜK VERGİSİ VAR

18 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Türkiye'de oyun konsollarına yüzde 50'lik ek gümrük vergisi getirildi. 30 Eylül 2020'ye kadar yüzde 50 olarak uygulanacak olan ek vergi, 1 Ekim 2020'den sonra ise yüzde 20 olacak.

Oyun konsollarında ayrıca yüzde 20’lik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve yüzde 18’lik Katma Değer Vergisi (KDV) uygulanıyor.

Bazı internet sitelerinde, oyun konsollarında TRT bandrol ücreti ve Kültür Bakanlığı Payı da tahsil edildiği öne sürüldü ancak bu doğru değil.

Başkent Üniversitesi’nden Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, video oyun konsollarının 9504 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.) numarasında bulunduğunu ve 4 mart 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Kültür Bakanlığı Payı” ile ilgili 2187 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda yer almadığını belirtti.

Bingöl ayrıca, 10628 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen ve TRT’ye aktarılacak olan bandrola tabi cihazlar ve bandrol oranları listesinde de video oyun konsollarının bulunmadığını belirtti.

YENİ OYUNLAR DA TANITILDI

PlayStation 5 ile birlikte yeni oyunların tanıtımı da gerçekleştirildi. Lansmanda 20’den fazla oyun tanıtımı yapılırken, dikkat çeken oyunların başında NBA 2K21, Hitman, Horizon Zero Down 2, Gran Turismo 7, Spiderman Miles Morale gibi oyunlar oldu.

PS5 ile birlikte tanıtımı yapılan oyunlar şunlar;

Spiderman Miles Morales

Gran Turismo 7

HİTMAN III

NBA2K21

Ratched

Project Atia

Stray

Returnal

Destruction AllStars

Kena

Goodbye Volcano High

OddWorld

GostWire Tokyo

Jett

Godfall

Solar Ash

LittleDevil Inside

Demon Souls

Deadloop

Resident Evil Village