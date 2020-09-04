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PUBG Mobile Hindistan’da yasaklandı!

Hindistan, Çin bağlantılı yüzden fazla uygulamayı yasaklama kararı aldı. Yasaklananlar arasında birçok uygulama ve oyun bulunsa da en dikkat çekeni Hindistan'da 33 milyonun üzerinde kullanıcısı olan PUBG Mobile oldu.

13:38 -
Haberler Bilim - Teknoloji
PUBG Mobile Hindistan’da yasaklandı!

Hindistan hükümet yetkilileri yapılan açıklamayla 118 Çin merkezli uygulamayı ülke genelinde yasaklama kararını aldığını duyurdu. Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından yasaklanan uygulamalar arasında PUBG Mobile, WeChat Reading, FaceU, InNote, Game of Sultans, Voov Meeting ve AppLock da yer alıyor.

33 MİLYON PUBG MOBILE OYUNCUSU VARDI

Hindistan’da ortalama 33 milyon PUBG Mobile oyuncusu olduğu tahmin ediliyor. Bu yasakla birlikte Tencent Gaming 33 milyon oyuncu kaybetmiş olacak.

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