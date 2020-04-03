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Resident Evil 3 Steam’de! Resident Evil 3 ne kadar, sistem gereksinimleri neler?

Resident Evil 3 bugün itibari ile çıktı. Steam'de de yerini alan Resident Evil 3'ün fiyatı ve sistem gereksinimleri de belli oldu. Peki Resident Evil 3 ne kadar?

14:58 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Resident Evil 3 Steam’de! Resident Evil 3 ne kadar, sistem gereksinimleri neler?

CAPCOM’un uzun süredir gündemde olan oyunu Resident Evil 3 Steam2de yerini aldı. 259 TL’den satışa çıkan Resident Evil 3 Raccoon City serüveninin bir diğer halkası olacak. İşte Resident Evil 3 sistem gereksinimleri…

RESIDENT EVIL 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

MİNİMUM

İşlemci: Intel Core i5-4460 ya da AMD FX-6300

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 760 ya da AMD Radeon R7 260x

Depolama Alanı: 45 GB

DirectX: Sürüm 11

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8.1 / 10

TAVSİYE EDİLEN

İşlemci: Intel Core i7-3770 ya da AMD FX-9590

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 ya da AMD Radeon™ RX 480

Depolama Alanı: 45 GB

DirectX: Sürüm 12

İşletim Sistemi: Windows 10

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