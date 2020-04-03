Resident Evil 3 Steam’de! Resident Evil 3 ne kadar, sistem gereksinimleri neler?

CAPCOM’un uzun süredir gündemde olan oyunu Resident Evil 3 Steam2de yerini aldı. 259 TL’den satışa çıkan Resident Evil 3 Raccoon City serüveninin bir diğer halkası olacak. İşte Resident Evil 3 sistem gereksinimleri…
RESIDENT EVIL 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?
MİNİMUM
İşlemci: Intel Core i5-4460 ya da AMD FX-6300
RAM: 8 GB
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 760 ya da AMD Radeon R7 260x
Depolama Alanı: 45 GB
DirectX: Sürüm 11
İşletim Sistemi: Windows 7 / 8.1 / 10
TAVSİYE EDİLEN
İşlemci: Intel Core i7-3770 ya da AMD FX-9590
RAM: 8 GB
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 ya da AMD Radeon™ RX 480
Depolama Alanı: 45 GB
DirectX: Sürüm 12
İşletim Sistemi: Windows 10