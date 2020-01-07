Samsung’un çerçevesiz televizyonunu tanıtıldı! İşte Q950TS QLED 8K TV özellikleri…

Q950TS QLED 8K TV; ses, video ve akıllı yetenekleri güçlendirmek için gelişmiş Yapay Zekâ teknolojisinin gücünden yararlanıyor. Ayrıca, Tizen tarafından desteklenen bir dizi akıllı özellik sunarak tüketicilerin sesli komutları kullanmasını ve Tap View, Digital Butler ve Samsung Health gibi yeni özelliklere erişmesini her zamankinden daha kolay hale getiriyor.

Serinin ilk modeli ise Q950TS QLED 8K TV olarak karşımıza çıkıyor. QLED teknolojisinin kullanıldığı cihazda ekran oranı yüzde 99 olarak belirlenmiş. Ekran çevresinde 2,3 mm kalınlığında bir çerçeve mevcut ancak bu cihaza yaklaşmadan fark edilemiyor. TV kalınlığı ise 15 mm olduğu için ultra ince benzetmesi pek de yanlış olmaz.

İŞTE ÇERÇEVESİZ TELEVİZYONUN ÖZELLİKLERİ

Shifdelte’de yer alan habere göre; parlaklık ve kontrast ayarlarının TV çerçevesine göre yapılabildiğini belirten şirket, cihazın ses konusunda da kullanıcıları tatmin edeceğini iddia ediyor. OTS+ (object tracking sound plus) teknolojisi sayesinde nesnelerin hareket yönüne göre ses çıkışı olduğunu belirten yetkililer, geliştirdikleri teknolojinin 5.1 surround ses sistemine benzer şekilde çalıştığını açıkladı.

Infinity Ekran etkisi yaratan Q950, 8K Derneği'nin Sertifikalı Test Spesifikasyonları ve CTA 8K Ultra HD Ekran Tanımı için gereken şartları karşılıyor. Tabii bu serinin tüm modelleri için geçerli olacak.

Aynı zamanda QLED 8K serisi, sektörde doğal 8K içeriğinin oynatılmasını destekleyen ilklerden de biri. 2020'de, tüketiciler QLED 8K TV'lerde 8K'da çekilen AV1 codec videolarını izleyebilecek. Ek olarak Samsung, doğal 8K yayınının önünü açmak için YouTube gibi iş ortaklarıyla da çalışıyor.

Q950'nin yeni nesil 8K Quantum İşlemcisi, tek tek piksellerin özelliklerini analiz etmek ve tanımlamak için makine öğrenimini kullanan gelişmiş Yapay Zekâ video ölçekleme yeteneklerine sahip.

Televizyonda Uyarlanabilir Görüntü mevcut. Geleneksel TV sensörleri ekran parlaklığını yalnızca odadaki ortam ışığına göre ayarlarken Uyarlanabilir Görüntü ışığın belirli bir sahne içindeki dağılımını dikkate alarak aydınlık ortamlarda net bir görüntü sağlarken kontrastı da koruyor.

Q950, TV'de Samsung Health'in piyasaya sürülmesi yoluyla evde fitness ve mindfulness için bir merkez görevi görebiliyor. Q950'deki Samsung Health sayesinde, tüketiciler faaliyetlerini görebilecek, ilerlemelerini izleyebilecek ve ailecek ortak fitness hedeflerini takip edebilecek.

Tüketicilere daha da akıcı bir deneyim yaratmak için Q950, mobil cihazınızı yansıtmanın ve ev cihazlarınızı kontrol etmenin yeni yollarını da sunuyor. Tap View, tüketicilere yalnızca iki cihaza aynı anda dokunarak telefon ekranlarını TV'ye yansıtmalarını sağlıyor.

Bixby, Amazon Alexa ve Google Asistan desteği de bulunan TV'de Android cihazların ekran yansıması hızlı bir şekilde halledilebiliyor. Üretilen cihazın ne zaman seri üretime geçeceği ve fiyatı henüz bilinmiyor. Tanıtılan cihazın 4K modelinin de piyasaya sürülmesi bekleniyor.