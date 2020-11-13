Sarhoşları ayıltacak maske geliştirildi

Kanada’da geliştirilen bir cihazın, kahve ya da soğuk bir duştan çok daha etkili bir şekilde sarhoşluğun etkilerini ortadan kaldırdığı iddia edildi.

Cihaz, yüksek seviyede karbonmonoksit pompalamaya yarayan pompası olan bir yüz maskesi şeklinde tasarlandı. Sarhoş bir kişinin daha hızlı nefes almasını sağlıyor.

Normalde, bir insanın tükettiği alkolün neredeyse tamamı karaciğer tarafından hızlandırılamayan sabit bir hızda vücuttan atılıyor. Diyaliz dışında, alkolün kandan uzaklaştırılmasını hızlandıracak bir yöntem şu anda bilinmiyor.

Ancak Toronto Genel Hastane Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Joseph Fisher’in başında bulunduğu ekip, alkolün vücuttan akciğerler yoluyla da atıldığını fark etti. Buradan yola çıkan ekip sonuca ulaştı.

Scientific Reports’ta yayınlanan makalede, cihazın küçük bir sarhoş grup üzerinde denendiği ve başarılı olduğu açıklandı. Çalışmayı yöneten Dr. Fisher, “Bir kişinin nefesinde alkol kokusunu alabilirsiniz çünkü akciğerin hava boşluklarına buharlaşır ve onu solurlar. Çalışma buradan hareketle başladı ve neticelendirildi. Cihazla yapılacak uygulamanın yaşamı tehdit eden alkol zehirlenmesi için bir “kurtarma tedavisi” olabileceğine de inanıyoruz” dedi.

Eğlence amaçlı içicilerin de bu cihazdan faydalanabileceğini vurgulayan Dr, Joseph Fisher, “Barda oturuyorsunuz ve küçük bir nefes ölçeriniz var. Nefesinizi üflüyorsunuz sonuç limitin üzerinde çıkıyor. Bu cihazı sınırın altına inmek için kullanabilir misiniz? diye düşünüyorsanız, evet tabiî ki kullanabilirsiniz” diyerek konuyu daha dikkat çekici bir noktaya taşıyor.

ALKOL MİKTARI YARI YARIYA AZALACAK

Dr. Fisher şöyle devam ediyor:

“Vücudun bir birim alkolü işlemesi normalde yaklaşık bir saat sürer. Bu sistem sayesinde hiperventilasyon yapılarak alkollü kişinin nefesinde daha fazla alkol salgılamasını sağlar. Bu sayede istediği kadar alkol tüketen kişilerin vücudundaki alkol miktarı yaklaşık 45 dakika içinde yarı yarıya azalacaktır.”

Dr. Fisher, cihazı kullanmak için, birkaç kat merdiveni hızlıca tırmandıktan sonra nasıl nefes alıp veriliyorsa, bu cihaz kullandırıldığında da nefes alış verişinin bir süre bu şekilde gerçekleştiğini belirtiyor. Cihazla yapılan bu işlemin en büyük yan etkisi ise, akciğerlere sürekli karbondioksit pompaladığı için bir süre sonunda baş dönmesine veya bayılmaya neden olması…

Başlangıçta karbon monoksit zehirlenmesini tedavi etmek için tasarlanan ve onay alan cihaz 15 bin dolardan satılıyor.