Scooter’da uyulması gereken yeni kurallar belirlendi!

Başta büyük şehirlerde olmak üzere, trafikten kurtulmak isteyenlerin tercih ettiği elektrikli scooter yasal düzenlemesi için esaslar belirlendi. Mevcut mevzuatlarda resmi tanımı olmayan elektrikli scooterları kimlerin kullanabileceği ve bu hizmeti vermek isteyenlerde ne gibi şartlar aranacağı masaya yatırıldı.

SCOTTER’DE YENİ KURALLAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun liderlik ettiği toplantıda açıklanan düzenlemenin öne çıkan başlıkları şu şekilde sıralandı;

1) Elektrikli scooterların azami hızı saatte 18 km olacak.

2) Bu araçlar, otoyol, şehirler arası yollar ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan kara yollarında kullanılamayacak.

3) Elektrikli scooter kullananlarda 18 yaş sınırı aranacak. 16-18 yaş aralığındakilere ise M ve A1 ehliyetine sahip olmak koşulu ile izin verilecek.

4) Birden fazla kişi elektrikli scooter kullanamayacak.

5) Bu araçlarda kişisel eşya haricinde eşya/yük taşınamayacak.

6) Bu araçların yayaları ve dezavantajlı grupları (engelli/yaşlı) tehlikeye sokmasına izin verilmeyecek.

7) Elektrikli scooterların toplu taşıma araçları ile entegre olacak şekilde kullanımı sağlanacak.

8) Kask, dizlik, reflektör, ceket gibi koruyucu ekipman kullanımı teşvik edilecek.

9) Elektrikli scooterların belirli bölgelere yığılmasının önüne geçilecek.

10) Kamu düzenini bozmayacak ve gürültü kirliliği oluşturmayacak şekilde kullanım sağlanacak.

YETKİ BELGESİ OLMAYAN İŞLETEMEYECEK

Toplantıda, paylaşımlı elektrikli scooter işletmeciliği yapan firmalar için belirlenen şartlar da açıklandı. Buna göre, Türkiye'de faaliyet izin belgesi almayan firma artık elektrikli scooter kiralayamayacak.

İzin belgesi almak için de firmalarda 500 bin TL sermaye, en az 2 bin adet elektrikli scootera sahip olma, internet sitesi ve mobil uygulama bulundurma, sunucuların Türkiye'de bulunması ve kalite belgesi gibi şartlar aranacak. Yerlilik oranı yüzde 30 olan firmalarda ise en az bin adet scooter bulundurma şartı aranacak. Söz konusu şart için ilerleyen yıllarda yerlilik oranı yüzde 50'ye çıkarılacak.

Öte yandan, düzenleme ile paylaşımlı elektrikli scooter işletmelerinin tekelleşmesi, firmanın bir bölgede sahip olabileceği en fazla scooter sayısı ve yasaklı bölgeleri belirleme yetkisi UKOME veya İl Trafik Komisyonu'na veriliyor. Bu kapsamda, il nüfus kriterlerine göre, ‘bölgenin nüfusu/250' toplam kapasitesini aşmayacak şekilde kullanım izni verilecek.

Üniversite ve havalimanı gibi yerlerde ise şehirler için alınacak izinler haricinde elektrikli scooter kullanımı serbest olacak ve bu araçların işletilebilmesine izin verilecek.

Öte yandan, elektrikli scooterların taslak yönetmeliğe ‘e-skuter' olarak girmesi de dikkat çekti.