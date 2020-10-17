Sosyal medyanın fişi mi çekiliyor?

‘Sosyal medya yasası' olarak bilinen düzenlemenin 1 Ekim'de yürürlüğe girmesinin ardından Twitter, Facebook, Instagram gibi platformlara Türkiye'de temsilcilik açma zorunluluğu getirildi.

Sosyal medya platformunun temsilcilik açmaması durumunda nelerle karşılaşabileceğinin cevabını veren Hukukçu Dülger “İlk aşamada 10 milyon TL, ikinci aşamada 30 milyon TL ceza var. Üçüncü aşamada bu platformlara Türkiye'deki kişi ve şirketlerin reklam vermesi yasaklanacak. Son olarak yüzde 90'a kadar trafiği daraltılan bir siteye erişilmesi mümkün olmayacak. Dolayısıyla örtülü şekilde yasaklanmış olacaklar” dedi.

İfade özgürlüğünün zarar görebileceğini kaydeden Dülger şöyle konuştu: “Temsilci atamaması halinde, bu platformların fiili olarak ‘fişlerinin çekilmesi' söz konusu. Bu da her şeyden önce, kişilerin kendini özgürce ifade edebildiği mecraların yok olması anlamına gelecektir. Temsilcilik açılması halinde kişiler doğrudan başvuru yapabilecek. Temsilciler 48 saat içinde içeriğin yayından kaldırılması ya da kaldırılmaması yönünde karar verecek. Temsilciliklerin suç işlendiğine ilişkin karar verme yetkisi yok.”

İTİRAZ HAKKI YOK

İçeriğin sosyal medya temsilciliği tarafından kaldırılması durumunda itiraz hakkının tanınmadığını söyleyen Dülger bu durumun hukuka aykırı olduğunu söyledi: “Kaldırılan yayın ifade ve basın özgürlüğü kapsamında da kalıyor olabilir. Kanunda ifade özgürlüğü ihlal edilen kişilerin itiraz hakkı yok.”

24 SAAT İÇİNDE KALKAR

Dülger, temsilciliklerin mahkeme kararını 24 saatte uygulamak zorunda olduğunu belirtti. “Temsilcilikler, hakimlik öncesinde başvuru kapısı gibi düşünülüyor. Erişim engellemesi, yayından kaldırma kararı alınırsa 24 saatte uygulanmalı” dedi.