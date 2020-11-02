SpaceX: Mars’ta Dünya hukukunu tanımayacağız

Elon Musk’ın SpaceX firması, Mars gezegenini ‘özgür bir gezegen’ olarak ilan etti. Firma, Mars için yaptığı planlarda, kolonilerinin Dünya’da geçerli olan yasaları orada tanımayacağını iddia ediyor. İddiaların kaynağı ise Starlink internet kullanımından önce müşterilere kısa süre önce gönderilen hizmet şartlarındaki bir madde.

‘Geçerli Yasalar’ olarak adlandırılan bölümde SpaceX’in Dünya ve Ay’ın ötesinde uluslararası yasaları uymayacağı ve bunun yerine ‘iyi niyet üzerine kurulu’ kendi kendini yöneten ilkeler benimseyeceği belirtiliyor.

Starlink’in hizmet şartları Twitter ve Reddit’te paylaşıldı. Hatta bir kullanıcı bunu Twitter’da paylaştı. Bağımsızlığın konu edildiği maddede, Dünya ve Ay’daki hizmetin Kaliforniya eyaleti tarafından belirlenen yasalara uyacağı belirtildi. Ancak Mars’ta veya diğer kolonizasyon uzay araçlarında, Dünya merkezli herhangi bir hükümetin yetkisi ve egemenliği olmayacağını belirtiliyor. Maddede Mars’a giden Starship roketlerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklarda iyi niyetle kurulan kendi kendini yöneten ilkelerle bu sorunun çözüleceği belirtiliyor.

GÜNDE 3 UÇUŞTA 300 KİŞİ MARS’A TAŞINACAK

Mars’a ilk gezisi için 2024’ü bekleyen dev uzay gemisi Starship, SpaceX’in belirlediği takvime uyum sağlamak için canla başla çalışmaya devam ediyor. Mars hedefiyle birlikte Musk, Mars’a günde 3 uçuş yapmayı ve her uçuşta 100 kişi taşımayı planlıyor.

Mars’ta yeni bir medeniyet inşa etmek için büyük planları olduğunu söyleyen Musk, görevin ‘zor’ olacağını ve yeni galaktik dünyayı geliştirirken uzaya yerleşmek isteyenlerin karşılaşabilecekleri bir dizi tehlike olacağını vurguladı.

Geçen ay bir röportajda konuşan Musk, ‘Bu çok zor, tehlikeli bir şey’ diye konuştu.