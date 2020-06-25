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Steam yaz indirimleri başladı! 2020’de yaz indirimine girecek oyunlar…

Steam’de yaz ve kış indirimleri artık gelenekselleşmiş bir hal aldı. Bugün başlayacak olan Steam yaz indirimleri 9 Temmuz’a kadar devam edecek. Hangi oyunların indirime gireceği ise Steam sistemi üzerinden sorgulanabiliyor...

12:58 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Steam yaz indirimleri başladı! 2020’de yaz indirimine girecek oyunlar…

Steam indirimleri PC oyuncuları için büyük önem taşıyor. Bir çok oyun yarı fiyatının altına inerken oyun tutkunları indirimleri yakından takip ediyor.

2020’DE BÜYÜK İNDİRİM BEKLENEN OYUNLAR

Gta 5
Playerunknown’s Battlegrouds
No Man’s Sky
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
Witcher 3
Football Manager 2020

REKABET ARTTI

Epic Games’in üye sayısını günbegün arttırdığı bu süreçte, Steam’in 2020 Yaz İndirimlerinde pek çok önemli oyunu yüksek indirimlerle bize sunarak rekabeti kızıştıracağı söylentiler arasında.

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