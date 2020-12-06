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Tam güneş tutulması ne zaman, Türkiye’den görülecek mi?

Büyük bölümü geride kalan 2020 yılında 1 güneş, 4 parçalı ay tutulması yaşandı. Yılın son ve en önemli gök olayı ise 14 Aralık tarihinde tam güneş tutulması ile yaşanacak.

Güncellenme: 12:53, 06/12/2020
Haberler Bilim - Teknoloji
Tam güneş tutulması ne zaman, Türkiye’den görülecek mi?

Görsel bir şölen olan parçalı ay tutulmasının ardından bu kez gökyüzü güneş tutulmasına şahit olacak. Tam güneş tutulmasını izlemek isteyen birçok kişi, tutulmanın Türkiye’den görülüp görülmeyeceği hakkındaki bilgileri araştırıyor.

TAM GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

2020'nin en önemli gök olayı ise 14 Aralık 2020'deki Tam Güneş Tutulması olacak. Ancak bu tutulma da Türkiye'den görülemeyecek.

BİRÇOK KITADA İZLENEBİLECEK

Genel zaman ile 13.34-18.53 saatleri arasında gerçekleşecek Tam Güneş Tutulması, Güney Amerika, Antarktika, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu'nun güneyi ve Afrika'nın güneydoğusundan izlenebilecek. Tutulmanın tam olarak görülebileceği tek kara parçası ise Güney Amerika. Güney Amerika'da da Arjantin olacak.

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Afrika Amerika Arjantin Atlantik Okyanusu Güneş Güney Amerika NASA Teknoloji Türkiye Twitter
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