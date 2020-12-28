Tavuk ısıtan konsolla bilgisayar oyunu işine giriyor

En üst düzey oyunları çalıştıran ve aynı zamanda sıcak yiyecek ihtiyacını çözen yeni bir sistem geliştirildi.

“KFConsole” adı verilen sistemle ilgili ilk bilgiler Haziran ayında gelmeye başlamıştı. KFC Gaming Twitter sayfasında 11 milyondan fazla görüntülendi. Birçok insan bunun bir aldatmaca olduğunu düşündü. Ancak KFC, konsolu geliştirmek için küresel donanım üreticisi ‘Cooler Master’ ile ortaklığını doğruladı.

KFC, yeni konsolunun tavuk ısıtmak için oyun sırasında üretilen ısıyı kullanan özel yapım bir sisteme sahip olduğunu söyledi.

BBC’nin haberine göre KFC sözcüsü Mark Cheevers, “Bu makine, oyun oynarken tadını çıkarmanız için yemeğinizi sıcak tutmanın yanı sıra en üst düzey özelliklerdeki oyunları bile çalıştırabilir” dedi. Cheevers, “Sony veya Microsoft, bir dahaki sefere çabaları için bir tavuk odasının nasıl tasarlanacağına dair herhangi bir ipucu isterse, bizimle iletişime geçebilirler” diye espri yaptı.

KFC, konsolun beklenen fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bir açıklama yapmadı. Şubat ayında KFC ve Crocs, kızarmış tavuk baskısıyla kaplı sınırlı sayıda bir ayakkabı tanıtmıştı.

KFC Sözcüsü Cheevers, “Özel yapım kasa, benzersiz soğutma sistemini oluşturmak ve imza niteliğinde olan tavuk odasını entegre etmek gibi durumları içeren çok sayıda geliştirme aşamasından geçti. Konsol savaşının acımasız olduğunu hepimiz biliyoruz, ancak amiral gemimiz olarak KFConsole’a çok güveniyoruz” diye konuştu.