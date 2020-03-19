Teamfight Tactics (TFT) mobil versiyonu çıktı! TFT, App Store ve Play Store’da!

Oyuncular tarafından bir süredir beklenen Teamfight Tactics’in (TFT) mobil versiyonu bugün yayınlandı. İOS ve Android cihazlarda da oynama imkanı sunulan Teamfight Tactics (TFT) oyununun oynanışı hakkındaki bilgileri ve indirme linklerini haberimizden görebilirsiniz.

TEAMFLİGHT TACTİCS (TFT) HAKKINDA

Teamfight Tactics, Riot Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan auto battler tarzı bir oyundur. İlk olarak 2019 yılının Haziran ayında, Microsoft Windows ve macOS platformları için bir League of Legends oyun modu olarak geliştirilmiştir.

İOS TFT İNDİR

ANDROİD TFT İNDİR

NASIL OYNANIR?

Dota 2 için bir mod olan Dota Auto Chess’e dayanan oyun, ayakta kalan son oyuncu olmak için takımlar oluşturup birbiriyle savaşan sekiz oyuncu temelinde oynanmaktadır. Savaş alanı, oyuncuların turlar arasında oyun tahtasındaki altıgen bölgelere stratejik olarak şampiyonlar yerleştirecekleri bir alandan oluşur. Her tur, kısa bir savaş otomatik olarak başlar, iki oyuncu o tur için rastgele eşleşir. Nadiren bilgisayar kontrollü düşmanlarla eşleşme söz konusu olur. Kazananın savaş oyun tahtasında kalan şampiyon sayısı, kaybeden tarafın sağlığından ne can düşeceğini belirler.

“Paylaşımlı tur” adı verilen bir özellik sayesinde, oyuncular, her birkaç turda bir çeşitli şampiyonlardan ve onların üzerinde yer alan eşyalar arasından seçim yaparlar. İlk seçim yapma hakkı canı en az olan oyuncuya aittir. Son seçim hakkı ise canı en fazla olan oyuncunun olur. Böylece halihazırda kaybeden oyuncuya bir oyuna tutunma şansı sunulur.

Oyuncular tur sırasında altın biriktirir ve faiz oluşturmak için onu biriktirebilir, bu da tur başına gelirlerini daha da artırır. Bu altınla, dükkanlarında kendilerine sunulan şampiyonlardan satın alabilirler veya seviyelerini artırmak için tecrübe puanları alabilirler. Bir oyuncunun seviyesi ne kadar yüksek olursa, tahtaya daha fazla şampiyon koyma şansı çok daha yüksek olur. Bu da dükkandaki şampiyonların ortalama nadirlik durumunu yükseltir. Şampiyonların çeşitli kökenleri ve sınıfları vardır. Maç kazanabilmek için bu kökenlerden ve sınıflardan istifa edilmesi gerekir.