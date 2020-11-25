Tesla’dan dünyanın en büyük pil hücresi fabrikası

Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla, son günlerde hisse değerlerindeki artış ve Elon Musk’ın dünyanın en zengini olma yolundaki ilerleyişini konuşuyor. Ancak buna ek olarak Tesla’nın pil üretiminde de önemli adımlar atılıyor.

Musk, en son gerçekleşen Pil Günü etkinliğinde Tesla modellerinin menzillerini 1000 km seviyesine kadar çıkaracak 4680’i tanıtmıştı. Firma Freemont’taki fabrikasında şu an bu bataryanın pilot üretimini artırıyor.

Tesla, Roadrunner adlı tüm üretim sistemini kendi bünyesinde tasarladı ve şu anda üretim sistemini kullanarak tam ölçekli bir fabrika kurmak amacıyla makinelerini geliştirmek için üretim hattını kullanıyor.

Tesla’nın bu tam ölçekli pil hücresi fabrikalarını Berlin, Teksas ve Çin’deki mevcut Gigafactory projelerine yerleştirmeyi planladığına inanılıyor. Tesla’nın yapım aşamasında olan fabrikalarından en önce tamamlanacak olanın Berlin’deki tesis olacağı düşünülüyor.

Elon Musk, Tesla’nın Avrupa’da yeni bir pil konferansında sahada ne tür pil kapasitesi dağıtmayı planladığını yorumladı Musk Berlin tesisiyle alakalı olarak, “Sanırım dünyadaki en büyük pil hücresi fabrikası olacak. Bence en büyüğü olacak. Yılda 100 GWh’den fazla kapasiteye sahip olacak ve muhtemelen zamanla 200 ila 250 GWh’nin üzerine çıkacak. O noktada, dünyanın en büyük pil hücresi fabrikası olacağından oldukça eminim.” açıklamasını yaptı.

Musk, bahsedile üretim kapasitesine ulaşmaları için pilot fabrikadaki üretim süreçlerinin iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Markanın Avrupa’daki tesisinde, pil üretiminin ne zaman başlanacağı kesin bir tarihle belirtilmedi ancak 2021 yılının temmuz ayı işaret ediliyor. Bunun nedeni ise Tesla’nın yeni crossover otomobili Model Y’nin yapısal olarak yeni pil kullanacak olması.