Tiktok fenomeni darp edildi! Ares Özdemir yoğun bakımda…

Sosyal medyada çektiği videolarda ‘Ares Özdemir' adını kullanan Şeyhmus Özdemir, Diyabakır'daki annesini arayarak ‘reklam filmi çekmek için beni ajans çağırdı. Bugün sözleşme imzalayacağız' dedi. Ardından iki kişiyle bir kafede buluşan Ares, iddiaya göre yine aynı kişilerce arabayla ormanlık alana götürülüp darp edildi. Genç fenomen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldı. Tedaviye alınan gencin birçok yerinde kırıklar olduğu belirtildi. İhbarın ardından araştırma başlatan polis, sosyal medya fenomenini darp ettiği iddia edilen V.E. ve K.E.'yi gözaltına aldı. Şüpheli baba ve oğul çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

REKLAM FİLMİ ÇEKECEĞİZ DİYEREK KANDIRDILAR

Diyabarkır'dan gelerek oğlunun başında bekleyen anne Sultan Kızılay, olay günü oğluyla konuştuğunu belirterek, “Reklam filmi çekmek için aradılar. Sözleşme yapacağız' dedi. Heyecanlıydı. ‘Anne bana dua et' diyordu. Tiktok çekiyorlar, çocuktur, onun heyecanıdır diye pek önemsemedim. Saat 19.00 gibi aradım telefonu kapalıydı. Daha önce bir çocuk daha kaybettim. Evlat acısının ne olduğunu çok iyi bilirim” dedi.

ANNESİ SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİ

Oğlunun yoğun bakımda olduğunu sosyal medyadan öğrendiğini ifade eden Kızılay, “Arkadaş gruplarında yoğun bakımda olduğunun yazısını gördüm. Şaka zannettim. İçime kurt düştü, arkadaşlarını aradım ve doğru olduğunu öğrendim” diye konuştu. (İHA)