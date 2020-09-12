TikTok kullananlar dikkat! Klon uygulama keşfedildi

Zscaler adlı bilgi güvenliği şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre “Casus yazılım, yükleme sonrasında TikTok Pro adını kullanarak kendisini TikTok olarak gösteriyor. Kullanıcı uygulamayı açmaya çalıştığında sahte bir bildirim geliyor ve kısa bir süre içerisinde hem bildirim hem de uygulama yok oluyor. Bu sahte bildirim taktiği, kullanıcının dikkatini başka bir yere yönlendirmek için yapılıyor. Bu sırada uygulama kendisini saklıyor ve kullanıcı da uygulamanın hatalı olduğunu düşünüyor”

GOOGLE PLAY ÜZERİNDEN YÜKLEYENLER TEHLİKEDE DEĞİL

Casus uygulama Google Play’de yer almıyor. Uzmanlar bu tür sorunlardan kaçınmak için uygulamaların sadece Google Play Store üzerinden indirilmesi gerektiği vurguluyor.